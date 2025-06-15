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Молодежные турниры
15 июня 2025, 21:36 |
574
9

Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21

Владимир заработал удаление на 90+1-й минуте поединка против Финляндии U-21

15 июня 2025, 21:36 |
574
9
Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня сборная Украины U-21 переиграла Финляндию U-21 в матче второго тура молодежного Евро-2025 в группе D со счетом 2:0.

На 90+1-й минуте главным арбитр матча Алессандро Дудич показал украинскому хавбек Владимиру Бражко вторую желтую карточку за фол против финского форварда Каспера Терго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Владимир заработал удаление и не поможет подопечным Унаи Мельгосы в решающей встрече третьего тура группового этапа ЧЕ против команды Нидерландов, которая состоится 18 числа.

Бражко впервые получил красную в составе сборной Украины U-21. Игра с Финляндией была для него 26-й за украинскую молодежку.

Видеообзор матча Финляндия U-21 – Украина U-21 (0:2)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Likarua
В тому епізоді було порушення , але на жовту не тягнуло . Бражко старався уникнути контакту.
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+6
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Умник
Судья кипишной.
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+1
Alex
Вважаю що і без Бражка збірна України зіграє добре.Хоча буде складно.І так,суддя міг і не давати другу жовту.
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0
Saltovka
Подводить команду и всю страну это в крови у дырявых!
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-9
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