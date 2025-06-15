Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21
Владимир заработал удаление на 90+1-й минуте поединка против Финляндии U-21
15 июня сборная Украины U-21 переиграла Финляндию U-21 в матче второго тура молодежного Евро-2025 в группе D со счетом 2:0.
На 90+1-й минуте главным арбитр матча Алессандро Дудич показал украинскому хавбек Владимиру Бражко вторую желтую карточку за фол против финского форварда Каспера Терго.
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Владимир заработал удаление и не поможет подопечным Унаи Мельгосы в решающей встрече третьего тура группового этапа ЧЕ против команды Нидерландов, которая состоится 18 числа.
Бражко впервые получил красную в составе сборной Украины U-21. Игра с Финляндией была для него 26-й за украинскую молодежку.
Видеообзор матча Финляндия U-21 – Украина U-21 (0:2)
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