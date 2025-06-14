Унаи МЕЛЬГОСА: «Это тот урок, который мы усвоили из предыдущего поединка»

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса провел пресс-конференцию перед матчем против команды Финляндии U-21 во втором туре группы D молодежного Евро:

«Все наши игроки здоровы, все восстанавливаются. Да, у нас не было много времени на восстановление, но все другие команды находятся в таких же условиях. Даже исполнители, у которых были небольшие повреждения, полностью восстановились. Проблем с этим нет.

Нас ждет тяжелая игра. Бесспорно, она будет непростой, как и все матчи на Евро. Нам важно справиться со своими эмоциями. Это тот урок, который мы усвоили из предыдущего поединка: если мы хорошо готовы, если мы контролируем эмоции – мы можем показать хорошую игру.

Что касается сборной Финляндии – это команда, которая никогда не сдается. Они очень последовательны в своих действиях, они прилагают много усилий в каждом матче, не сомневаются в себе. В Финляндии сезон в разгаре, поэтому игроки в хорошей физической форме. Мне нравится ментальность команды, то, что они всегда играют до конца, у них высокое качество игроков. Для нас это очень серьезный соперник.

Я знаю, что здесь много болельщиков из Финляндии. Даже мой брат приезжает из Финляндии, потому что он там живет. Я попросил его поддержать Украину на этот раз, чтобы помочь нам. Уверен, что атмосфера будет супер. Мы уже играли здесь, в Кошице, и было много украинских болельщиков. Это замечательная атмосфера такого турнира, и для нас это тоже будет очень хороший опыт – сыграть на заполненном стадионе», – отметил Унаи Мельгоса.

На старте Евро-2025 U-21 сине-желтые потерпели поражение от сверстников из Дании со счетом 2:3. Помимо Дании и Финляндии, в одном квартете с Украиной также играет команды Нидерландов. С нидерландцами подопечные Мельгосы встретятся 18 июня.