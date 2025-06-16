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Испания
16 июня 2025, 15:02 | Обновлено 16 июня 2025, 15:53
2147
1

Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду

Родриго привлекает внимание «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»

16 июня 2025, 15:02 | Обновлено 16 июня 2025, 15:53
2147
1
Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес привлекает внимание «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», сообщает Fichajes.

По информации источника, оба клуба из Саудовской Аравии сделали предложения в 130 миллионов евро за 24-летнего футболиста, который не чувствует себя счастливым в мадридском гранде.

Переговоры между сторонами продолжаются, хотя еще ничего не решено.

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, на его счету 14 забитых мячей и 10 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Реала» хочет выиграть КЧМ, а потом уйдет в Саудовскую Аравию.

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Родриго Гоес Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Victor673256ua
От тільки чи погодиться Родріго їхати у Саудівську Аравію в 24 роки
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