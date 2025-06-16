Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду
Родриго привлекает внимание «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес привлекает внимание «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», сообщает Fichajes.
По информации источника, оба клуба из Саудовской Аравии сделали предложения в 130 миллионов евро за 24-летнего футболиста, который не чувствует себя счастливым в мадридском гранде.
Переговоры между сторонами продолжаются, хотя еще ничего не решено.
В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, на его счету 14 забитых мячей и 10 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что футболист «Реала» хочет выиграть КЧМ, а потом уйдет в Саудовскую Аравию.
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