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Испания
16 июня 2025, 11:18 |
655
0

Футболист Реала хочет выиграть КЧМ, а потом уйдет в Саудовскую Аравию

Романо сообщил, что Лукас Васкес намерен красиво попрощаться с мадридским клубом

16 июня 2025, 11:18 |
655
0
Футболист Реала хочет выиграть КЧМ, а потом уйдет в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес получит статус свободного агента после Клубного чемпионата мира. «Сливочные» решили не продлевать контракт с 33-летним футболистом.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главными претендентами на подписание опытного испанца являются клубы из Саудовской Аравии. Сам Васкес мечтает сыграть на турнире в США и выиграть Клубный чемпионат мира, чтобы красиво попрощаться с командой.

«Есть большой интерес со стороны Саудовской Аравии. Лукас сосредоточен и мотивирован. Клубный чемпионат мира – его последний шанс завоевать трофей с «Реалом». Это очень важно для него – уйти победителем», – сообщил Романо.

Васкес фактически всю свою карьеру провел в мадридском клубе, за исключениям сезона 2014/15, когда он играл в аренде в «Эспаньоле». В нынешней кампании опытный защитник сыграл 51 матч, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.

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Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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