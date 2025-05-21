49 матчей в сезоне. Реал сообщил игроку, что тот должен покинуть Мадрид

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес покинет испанский клуб после Клубного чемпионата мира – «сливочные» уже сообщили футболисту, что не рассчитывают на него в новом сезоне.

Контракт 33-летнего испанца истекает 30 июня 2025 года, после чего он получит статус свободного агента. Стороны вели длительные переговоры о продлении сотрудничества еще на год, однако Васкеса не устроили финансовые условия.

После нескольких неудачных попыток продлить контракт, «Реал» принял решение попрощаться с защитником и отпустить его свободным агентом. Лукас сможет провести последние матчи в футболке королевского клуба на Клубном чемпионате мира, который состоится в июне.

Васкес фактически всю свою карьеру провел в мадридском клубе, за исключениям сезона 2014/15, когда он играл в аренде в «Эспаньоле» .В нынешнем сезоне опытный испанец провел 49 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.