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  4. 49 матчей в сезоне. Реал сообщил игроку, что тот должен покинуть Мадрид
Испания
21 мая 2025, 10:27 |
840
0

49 матчей в сезоне. Реал сообщил игроку, что тот должен покинуть Мадрид

Лукас Васкес станет свободным агентом после Клубного чемпионата мира

21 мая 2025, 10:27 |
840
0
49 матчей в сезоне. Реал сообщил игроку, что тот должен покинуть Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес покинет испанский клуб после Клубного чемпионата мира – «сливочные» уже сообщили футболисту, что не рассчитывают на него в новом сезоне.

Контракт 33-летнего испанца истекает 30 июня 2025 года, после чего он получит статус свободного агента. Стороны вели длительные переговоры о продлении сотрудничества еще на год, однако Васкеса не устроили финансовые условия.

После нескольких неудачных попыток продлить контракт, «Реал» принял решение попрощаться с защитником и отпустить его свободным агентом. Лукас сможет провести последние матчи в футболке королевского клуба на Клубном чемпионате мира, который состоится в июне.

Васкес фактически всю свою карьеру провел в мадридском клубе, за исключениям сезона 2014/15, когда он играл в аренде в «Эспаньоле» .В нынешнем сезоне опытный испанец провел 49 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Лукас Васкес свободный агент
Николай Титюк Источник: Relevo
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