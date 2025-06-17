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Молодежные турниры
17 июня 2025, 05:17 | Обновлено 17 июня 2025, 05:43
37
0

ОЧЕРЕТЬКО: «Сборная Нидерландов сильнее команды Дании индивидуально»

Хавбек сборной Украины U-21 прокомментировал победу над финской командой

17 июня 2025, 05:17 | Обновлено 17 июня 2025, 05:43
37
0
ОЧЕРЕТЬКО: «Сборная Нидерландов сильнее команды Дании индивидуально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько после победы над Финляндией (2:0) во втором туре группового этапа Евро-2025 U-21 поделился своими впечатлениями:

«Хорошие эмоции, но хотелось бы больше играть с мячом. Во втором тайме я был на скамейке и видел, что мы уже больше играем на результат. Возможно, из-за этого не все получалось, теряли мяч. Но в целом, думаю, сыграли хорошо.

Если сравнивать первый матч со вторым? Сейчас в первом тайме мы не уступали в борьбе, и это было очень важно. В первой игре, против Дании, мы где-то убирали ноги, в некоторых эпизодах это было видно, и нам самим это не нравилось. После игры поговорили с ребятами, сделали выводы. В обороне сыграли лучше.

Хотелось по-другому провести вторую половину. Но мы понимали, что нам любой ценой нужна победа. Поэтому оттолкнулись от защиты, отдали им мяч. Судья давал желтые даже за мелочи: вот Бражко – сразу карточка. Не хотелось терять ключевых игроков перед следующим матчем.

Следующий соперник? Думаю, что Нидерланды, возможно, сильнее Дании индивидуально. Но Дания выглядела очень цельной командой: хорошо атакуют и хорошо обороняются. Для меня лично Дания была более сильным соперником. Но Нидерланды тоже очень качественные. Посмотрим, какой получится игра».

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Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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