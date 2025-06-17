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  4. Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме
WTA
17 июня 2025, 04:05 |
32
1

Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме

Поединок 1/16 финала состоится 17 июня и начнется ориентировочно в 16:00

17 июня 2025, 04:05 |
32
1
Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

17 июня, свою встречу первого круга на турнире в Ноттингеме проведут Юлия Стародубцева (WTA 68) и Кристина Букша (WTA 107).

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Украинка неплохо провела грунтовую часть сезона, хотя на харде было все печально. В Мадриде Стародубцева поймала кураж, дошла до четвертого круга, хотя начинала с квалификации. На Ролан Гаррос спортсменка попала в основную сетку только как лаки-лузер, так как уступила в финале квалификации, в дальнейшем удалось добраться до третьего круга, где было поражение от сильной Паолини.

Спортсменка существенно поднялась в рейтинге, а именно на 33 позиции, по сравнению со стартом сезона. В Ноттингеме пришлось начать с квалификации, где в первом круге украинка обыграла француженку Парри – 7:6, 6:1. Невообразимое поражение было во втором круге, Стародубцева вела 7:5, 5:2 против Рахимовой, при счете 5:3 имела матчбол на своей подаче, но умудрилась отдать вторую партию 5:7, а потом и третью – 2:6. На траве теннисистка в этом сезоне успела провести три матча, в которых одержала всего одну победу.

Кристина Букша

Испанка в этом сезоне не может похвастаться значимыми успехами, ведь на ее счету 16 побед при 18 поражениях. Если сравнивать с началом года, Букша потеряла в рейтинге четыре строчки. Каких-то ярких выступлений у спортсменки в текущем сезоне не было, зато на грунте она выдала серию из пяти поражений кряду.

В Ноттингеме испанка тоже начала с квалификации, где прошла колумбийку Аранго – 6:0, 6:4, а вот в финале квалификации было поражение 3:6, 4:6, от белорусской «нейтралки» Александры Соснович. В общей сложности Букша уже успела провести на траве пять матчей, в которых одержала три победы. Предпосылок для прорыва на этом турнире нет.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, матч состоялся в прошлом году, в первом круге основной сетки Ролан Гаррос, тогда испанка сумела уверенно выиграть со счетом 6:4, 6:1.

Прогноз

Ожидается противостояние примерно равных соперниц, хотя ситуация интересная, так как между собой сыграют два лакилузера. Победителя этой пары во втором круге уже ждет Лейла Фернандес.

Обе теннисистки играют на фоне поражений в квалификации, теперь они постараются доказать, что им повезло не случайно попасть в основную сетку. Ожидается непредсказуемый и затяжной матч, но независимо от победителя, я поставлю на тотал меньше 21,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,91.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
17.06.2025 -
16:00
Кристина Букша
Тотал меньше 21.5 1.91 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Юлия Стародубцева Кристина Букша прогнозы прогнозы на теннис WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Харьковский Характер
пожелания красивой игры и победы нашей родной дочке Юлечке ото всех Харьковчан!
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