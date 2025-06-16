Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды

Медиафутбольный клуб Odesa Football Media Team прекратил сотрудничество с 16-летним игроком RENEPRO (Ренат Попружний), который накануне стал участником конфликта.

Во время матча против FC Armat, футболист одесской команды сделал замечание экс-игроку сборной Украины Евгению Селезневу из-за общения на русском языке. Именитый ветеран не сдержал эмоций и предупредил соперника, что тот не имеет права указывать, что ему делать.

Видео разговора быстро стало вирусным и разлетелось по сети. После этого инцидента Odesa Football Media Team в социальных сетях сообщила, что попрощалась с 16-летним Ренатом из-за «намеренной провокации»:

«Поступок игрока Попружного и, в первую очередь, его отца Артема мы расцениваем как проявление неуважения к нашей команде. Именно отец создал ситуацию, которая вышла за пределы спортивного контекста и имеет негативные последствия.

На видео, опубликованном в сети, ясно видно, что Евгений Селезнев общается на украинском языке. Поэтому сам факт публикации этого видео выглядит сознательной провокацией, цель которой – создание конфликта там, где его не было.

Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе это неприемлемо. Это не только разъединяет футбольное сообщество, но и бросает тень на тех, кто этим занимается.

От имени Odesa Football Media Team мы приносим искренние извинения Евгению Селезневу и всему украинскому медиафутбольному сообществу. Мы сделаем все возможное, чтобы устранить ситуацию и не допустить подобного в будущем.

Рената мы благодарим за вклад в развитие медиафутбола в Одессе. Но призываем – помните об ответственности за действия, выходящие за пределы поля», – сообщили в клубе.