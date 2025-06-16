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16 июня 2025, 18:03 |
3198
17

Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды

Odesa Football Media Team прекратила сотрудничество с RENEPRO

16 июня 2025, 18:03 |
3198
17
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Instagram. Евгений Селезнев

Медиафутбольный клуб Odesa Football Media Team прекратил сотрудничество с 16-летним игроком RENEPRO (Ренат Попружний), который накануне стал участником конфликта.

Во время матча против FC Armat, футболист одесской команды сделал замечание экс-игроку сборной Украины Евгению Селезневу из-за общения на русском языке. Именитый ветеран не сдержал эмоций и предупредил соперника, что тот не имеет права указывать, что ему делать.

Видео разговора быстро стало вирусным и разлетелось по сети. После этого инцидента Odesa Football Media Team в социальных сетях сообщила, что попрощалась с 16-летним Ренатом из-за «намеренной провокации»:

«Поступок игрока Попружного и, в первую очередь, его отца Артема мы расцениваем как проявление неуважения к нашей команде. Именно отец создал ситуацию, которая вышла за пределы спортивного контекста и имеет негативные последствия.

На видео, опубликованном в сети, ясно видно, что Евгений Селезнев общается на украинском языке. Поэтому сам факт публикации этого видео выглядит сознательной провокацией, цель которой – создание конфликта там, где его не было.

Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе это неприемлемо. Это не только разъединяет футбольное сообщество, но и бросает тень на тех, кто этим занимается.

От имени Odesa Football Media Team мы приносим искренние извинения Евгению Селезневу и всему украинскому медиафутбольному сообществу. Мы сделаем все возможное, чтобы устранить ситуацию и не допустить подобного в будущем.

Рената мы благодарим за вклад в развитие медиафутбола в Одессе. Но призываем – помните об ответственности за действия, выходящие за пределы поля», – сообщили в клубе.

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Армат Днепр Евгений Селезнев медиафутбол скандал
Николай Титюк Источник: Instagram
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Комментарии 17
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Vitaly H
довбойоби ... піаритись на мовному питанні ????  Українська дитина, в Україні,  хоче чути українську мову  і не чути мову вбивць і  злочинців.  Яка підла провокація. 
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+8
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panaleks55
не сумуй хлопче, це не твоя команда,а вiн не кумир (i не був ним). Твоя команда тебе чекае. I взагалi, не соромно "дядькам з одеси", що так вчинили? 
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+6
Prokop
От ..андони!!! А Ренату бажаю знайти кращу команду
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+3
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Как всегда шобло ржавых из ОРДЛО про ТЦК. Напоминаю, за Украину воюет 3% военнообязанных из ОРДЛО, а 90% из них воюет за раиссу.
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0
bibka stara
А минусы будут?)
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0
SHN
Хорошо,что он не Златана учил. А то бы сразу с вертушки получил
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-1
Gargantua81
мальчик найдет себя в команде мовного вертухая Кременя
а футбол это не его
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-2
MaximusOne
"Ренат", татарин ?
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-2
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Xvalenok03
Зря они так.
Из глупого пацана мученика сделали. 
Пару лящей и хватит. 
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-5
Alexander Киев
Здоровий глузд переміг і це супер. Хто захищає провокатора - йдіть у ТЦК і завтра вже сидіть в окопі, а не із включеним інтернетом на дивані вдома. Зайдіть хоч подивіться який контент знімає ваш бідолага, перш ні ж кричати який Женя поганий 
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-6
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