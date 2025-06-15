Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Бывший футболист сборной Украины не сдержал эмоций во время матча в медиалиге
В украинском медиафутболе разгорелся скандал из-за российского языка, участником которого стал бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев.
Во время матча футболист Odesa Football Media Team с никнеймом RENEPRO сделал замечание известному игроку из-за того, что тот разговаривал на поле на российском языке.
Селезнев, который выступает в составе FC Armat не сдержал эмоций и обратился к 16-летнему сопернику:
«Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Понимаешь? Я знаю 4 языка. Тебя забыл спросить. Сколько тебе лет? 16? Буду разговаривать так, как я хочу. У меня сын старше тебя, не надо меня учить. Не надо меня трогать», – разозлился Селезнев.
Матч завершился победой FC Armat со счетом 4:3, Селезнев отправил в ворота соперника три гола и был признан лучшим игроком встречи.
ВИДЕО. Конфликт Евгения Селезнева и 16-летнего футболиста
@renatpopruzhniy
Я за рівноправність 🤜🤛♬ оригінальний звук - RENEPRO
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Але покоління малих зара дуже борзе. Вважають, що все можуть, що зі всіма на рівних. Звертатися "Ярмола" до дорослої людини. Забули про такт й повагу.