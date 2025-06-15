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15 июня 2025, 13:42 |
1490
5

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»

Бывший футболист сборной Украины не сдержал эмоций во время матча в медиалиге

15 июня 2025, 13:42 |
1490
5
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Евгений Селезнев

В украинском медиафутболе разгорелся скандал из-за российского языка, участником которого стал бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев.

Во время матча футболист Odesa Football Media Team с никнеймом RENEPRO сделал замечание известному игроку из-за того, что тот разговаривал на поле на российском языке.

Селезнев, который выступает в составе FC Armat не сдержал эмоций и обратился к 16-летнему сопернику:

«Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Понимаешь? Я знаю 4 языка. Тебя забыл спросить. Сколько тебе лет? 16? Буду разговаривать так, как я хочу. У меня сын старше тебя, не надо меня учить. Не надо меня трогать», – разозлился Селезнев.

Матч завершился победой FC Armat со счетом 4:3, Селезнев отправил в ворота соперника три гола и был признан лучшим игроком встречи.

ВИДЕО. Конфликт Евгения Селезнева и 16-летнего футболиста

@renatpopruzhniy

Я за рівноправність 🤜🤛

♬ оригінальний звук - RENEPRO
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 5
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Alex Komnin
Дійсно нахабне покоління. В 16 років робити зауваження вдвічи старшим за себе...Право людини, яку мову використовувати в побуті. Російська я так з плином часу зійде на нівець, бо йде природній процес зміни поколінь.
Але покоління малих зара дуже борзе. Вважають, що все можуть, що зі всіма на рівних. Звертатися "Ярмола" до дорослої людини. Забули про такт й повагу.
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+2
MaximusOne
Якийсь не український нікнейм у цього Renepro, ось Ренепренко чи Ренепряк було б більш по українське.
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+2
turist86
А чого відразу не запитав "кто по жизни будешь?"  
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0
Oleksandr
Абсолютно погоджуюсь. Хто так не вважає, нехай виключає інтернет і йде штурмувати посадки 😌
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-1
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