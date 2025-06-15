Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»

В украинском медиафутболе разгорелся скандал из-за российского языка, участником которого стал бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев.

Во время матча футболист Odesa Football Media Team с никнеймом RENEPRO сделал замечание известному игроку из-за того, что тот разговаривал на поле на российском языке.

Селезнев, который выступает в составе FC Armat не сдержал эмоций и обратился к 16-летнему сопернику:

«Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Понимаешь? Я знаю 4 языка. Тебя забыл спросить. Сколько тебе лет? 16? Буду разговаривать так, как я хочу. У меня сын старше тебя, не надо меня учить. Не надо меня трогать», – разозлился Селезнев.

Матч завершился победой FC Armat со счетом 4:3, Селезнев отправил в ворота соперника три гола и был признан лучшим игроком встречи.

ВИДЕО. Конфликт Евгения Селезнева и 16-летнего футболиста