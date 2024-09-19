18.09.2024 22:00 – FT 0 : 0
Лига чемпионов19 сентября 2024, 03:19 |
97
0
Ман Сити – Интер – 0:0. Дармиан начудил перед воротами. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
19 сентября 2024, 03:19 |
97
0
18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Манчестер Сити и Интер Милан.
Поединок состоялся на стадионе Этихад в Манчестере. Игра завершилась со счетом 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 53-й минуте Маттео Дармиан имел отличную возможность забить, но прям перед воротами соперников почему-то решил отдать пас назад.
Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября
Манчестер Сити (Англия) – Интер Милан (Италия) – 0:0
Видеообзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 сентября 2024, 07:12 1
«Железный Майк» выделил Эвандера Холифилда
Футбол | 19 сентября 2024, 02:23 0
18 сентября состоялось еще два матча 1/16 финала турнира
Бокс | 18.09.2024, 07:23
Футбол | 18.09.2024, 21:49
Бокс | 18.09.2024, 09:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.09.2024, 10:05 44
18.09.2024, 06:23 5
18.09.2024, 07:55
18.09.2024, 00:45 18
17.09.2024, 08:19
17.09.2024, 07:14 34
18.09.2024, 10:11 37
18.09.2024, 00:36 2