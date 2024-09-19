18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Манчестер Сити и Интер Милан.

Поединок состоялся на стадионе Этихад в Манчестере. Игра завершилась со счетом 0:0.

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На 53-й минуте Маттео Дармиан имел отличную возможность забить, но прям перед воротами соперников почему-то решил отдать пас назад.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

Манчестер Сити (Англия) – Интер Милан (Италия) – 0:0

Видеообзор матча: