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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
18.09.2024 22:00 – FT 0 : 0
Интер Милан
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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 03:19 |
97
0

Ман Сити – Интер – 0:0. Дармиан начудил перед воротами. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

19 сентября 2024, 03:19 |
97
0
Ман Сити – Интер – 0:0. Дармиан начудил перед воротами. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Манчестер Сити и Интер Милан.

Поединок состоялся на стадионе Этихад в Манчестере. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 53-й минуте Маттео Дармиан имел отличную возможность забить, но прям перед воротами соперников почему-то решил отдать пас назад.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

Манчестер Сити (Англия) – Интер Милан (Италия) – 0:0

Видеообзор матча:

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Лига чемпионов Манчестер Сити Интер Милан Манчестер Сити - Интер видео голов и обзор Маттео Дармиан Эрлинг Холанд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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