ВИДЕО. Определен победитель чемпионата мира 2026 по медиафутболу
Бразильцы одержали победу над командой Чили в финальном матче в Сан-Паулу
Сборная Бразилии стала победителем чемпионата мира по медиафутболу – 2026 Kings World Cup Nations.
Бразильцы одержали победу над командой Чили в финальном матче (6:2), который состоялся на стадионе Allianz Parque в Сан-Паулу.
Бразильцы забили 6 голов, уверенно довели матч до победы и защитили чемпионский титул.
Бразилец Липао Пинейро стал лучшим бомбардиром турнира, забив 14 мячей. Второе место в списке снайперов занял бразилец Келвин Оливейра с 12 голами.
Сборная Украины участие в турнире не принимала. На прошлогоднем турнире в начале 2025 года сборная Украины с Евгением Коноплянкой выбыла досрочно, потерпев два поражения – от Турции (0:5) и Марокко (2:9).
2026 Kings World Cup Nations
Финал, 17 января 2026. Сан-Паулу (Бразилия)
Бразилия – Чили – 6:2
Сетка плей-офф
Групповой раунд
Инфографика
