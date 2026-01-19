ВИДЕО. Определен победитель чемпионата мира 2026 по медиафутболу

Сборная Бразилии стала победителем чемпионата мира по медиафутболу – 2026 Kings World Cup Nations.

Бразильцы одержали победу над командой Чили в финальном матче (6:2), который состоялся на стадионе Allianz Parque в Сан-Паулу.

Бразильцы забили 6 голов, уверенно довели матч до победы и защитили чемпионский титул.

Бразилец Липао Пинейро стал лучшим бомбардиром турнира, забив 14 мячей. Второе место в списке снайперов занял бразилец Келвин Оливейра с 12 голами.

Сборная Украины участие в турнире не принимала. На прошлогоднем турнире в начале 2025 года сборная Украины с Евгением Коноплянкой выбыла досрочно, потерпев два поражения – от Турции (0:5) и Марокко (2:9).

2026 Kings World Cup Nations

Финал, 17 января 2026. Сан-Паулу (Бразилия)

Бразилия – Чили – 6:2

Сетка плей-офф

Групповой раунд

Инфографика