Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
18.09.2024 22:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 04:34 | Обновлено 18 сентября 2024, 04:36
32
0

Манчестер Сити – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву

18 сентября 2024, 04:34 | Обновлено 18 сентября 2024, 04:36
32
0
Манчестер Сити – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября на «Этихад» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Интером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда в позапрошлом году наконец-то достигла своей давней цели - выиграла Лигу чемпионов. И могла бы вполне это и повторить, но против был мадридский Реал, да и невезение. При явном преимуществе над сливочными, англичане в итоге проиграли им в серии пенальти. А решающим стал неудавшийся черпак Бернарду Силвы - Лунин не стал гадать, и спокойно поймал летящий прямо в него мяч. Впрочем, в АПЛ горожане выиграли, а потом и Суперкубок Англии прибавили - уже без Альвареса, что ушел в Атлетико, а потом и Бобб сломался. При этом усиление пришло из Испании: раскрывшийся в Жироне Савио и вернувшийся после годичной командировки в Барселону Гюндоган. Они помогли стартовать с побед, хотя, конечно, в основном солировал Холланд, чего стоят два кряду хет-трика. С Брентфордом он добавил еще дубль, оформив новую победу.

Интер

Клуб перед началом прошлого сезона достаточно заметно изменил состав. Казалось, что он худо-бедно меняет тех, с кем пришлось попрощаться. А на деле сине-черные собрали отличную обойму игроков, что выиграла скудетто, не оставив ни у кого сомнений в справедливости такой развязки. При этом в других турнирах, в том числе и Лиге чемпионов, не все получалось, но это списали, отмечая титул. Это был последний успех китайских инвесторов - из-за проблем с кредитом миланский проект перешел под контроль банкиров. Так что не удивительно, что усиление Симоне Индзаги получал в виде свободных агентов, пусть и добротных: Тареми и Зелиньски. Чемпион сразу потерял очки в Генуе, пропустив на 95-й минуте. Но после 2:2 с Дженоа были обыграны Лечче и Аталанта - причем соседа разгромили 4:0. Но с Монцей снова на выезде потеряли очки, сыграв 1:1.

Статистика личных встреч

В товарищеских поединках гранды обменялись победами. Ну, а единственный официальный матч помнят многие: в финале Лиги чемпионов-2023 единственный гол Родри оформил победу англичан.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей - итальянцы на выезде не впечатляет. Ставим на то, что Холланд и компания выиграют при форе -1 гол (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
18 сентября 2024 -
22:00
Интер Милан
Фора Манчестер Сити (-1) 1.78 Сделать ставку
По теме:
ПСЖ – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
АНЧЕЛОТТИ: «Важная победа. Реал все еще ищет лучшую версию самих себя»
Селтик – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Манчестер Сити Интер Милан Манчестер Сити - Интер Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Футбол | 17 сентября 2024, 10:34 17
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»

Именитый тренер вспомнил истории из прошлого

Не Мбаппе, Холланд и Родри. Назван лучший футболист ЛЧ 2024/25
Футбол | 18 сентября 2024, 02:44 0
Не Мбаппе, Холланд и Родри. Назван лучший футболист ЛЧ 2024/25
Не Мбаппе, Холланд и Родри. Назван лучший футболист ЛЧ 2024/25

Признание от GiveMeSport получил Винисиус Жуниор

Ярмоленко вмешался в конфликт Шапаренко и игрока Зари. Чем завершилось?
Футбол | 18.09.2024, 02:11
Ярмоленко вмешался в конфликт Шапаренко и игрока Зари. Чем завершилось?
Ярмоленко вмешался в конфликт Шапаренко и игрока Зари. Чем завершилось?
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
Бокс | 17.09.2024, 23:07
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Бокс | 17.09.2024, 07:14
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 2
Бокс
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
16.09.2024, 01:13
Футбол
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
16.09.2024, 00:16 2
Бокс
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
16.09.2024, 07:44
Бокс
Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика
Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика
16.09.2024, 00:59
Футбол
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
16.09.2024, 23:23 1
Другие виды
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 150
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем