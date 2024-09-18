18 сентября на «Этихад» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Интером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда в позапрошлом году наконец-то достигла своей давней цели - выиграла Лигу чемпионов. И могла бы вполне это и повторить, но против был мадридский Реал, да и невезение. При явном преимуществе над сливочными, англичане в итоге проиграли им в серии пенальти. А решающим стал неудавшийся черпак Бернарду Силвы - Лунин не стал гадать, и спокойно поймал летящий прямо в него мяч. Впрочем, в АПЛ горожане выиграли, а потом и Суперкубок Англии прибавили - уже без Альвареса, что ушел в Атлетико, а потом и Бобб сломался. При этом усиление пришло из Испании: раскрывшийся в Жироне Савио и вернувшийся после годичной командировки в Барселону Гюндоган. Они помогли стартовать с побед, хотя, конечно, в основном солировал Холланд, чего стоят два кряду хет-трика. С Брентфордом он добавил еще дубль, оформив новую победу.

Интер

Клуб перед началом прошлого сезона достаточно заметно изменил состав. Казалось, что он худо-бедно меняет тех, с кем пришлось попрощаться. А на деле сине-черные собрали отличную обойму игроков, что выиграла скудетто, не оставив ни у кого сомнений в справедливости такой развязки. При этом в других турнирах, в том числе и Лиге чемпионов, не все получалось, но это списали, отмечая титул. Это был последний успех китайских инвесторов - из-за проблем с кредитом миланский проект перешел под контроль банкиров. Так что не удивительно, что усиление Симоне Индзаги получал в виде свободных агентов, пусть и добротных: Тареми и Зелиньски. Чемпион сразу потерял очки в Генуе, пропустив на 95-й минуте. Но после 2:2 с Дженоа были обыграны Лечче и Аталанта - причем соседа разгромили 4:0. Но с Монцей снова на выезде потеряли очки, сыграв 1:1.

Статистика личных встреч

В товарищеских поединках гранды обменялись победами. Ну, а единственный официальный матч помнят многие: в финале Лиги чемпионов-2023 единственный гол Родри оформил победу англичан.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей - итальянцы на выезде не впечатляет. Ставим на то, что Холланд и компания выиграют при форе -1 гол (коэффициент - 1,78).