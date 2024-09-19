ГВАРДИОЛА: Шесть человек опекали Холанда. Слышал, скамейка кричала: Ближе!

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Манчестер Сити и Интер Милан.

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Поединок состоялся на стадионе Этихад в Манчестере. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи главный тренер горожан Жузеп Гвардиола прокомментировал результат матча:

«Интер — команда, которая очень хорошо защищается. Они мастера защиты и перехода. Мы пропустили полтора момента, и мы не смогли создать много моментов, когда команда защищается 11 игроками так глубоко. Я доволен нашей игрой, мне понравилось все.

Мы знали, как это будет тяжело, поскольку они топ-команда. Мы бы предпочли победить, но я не жалею. Мне нравится, как играет Интер, поэтому я говорю, что мы хорошо выступили, потому что мы знали, насколько хорош соперник. Я знал, что Интер будет так защищаться. Я знал, что мы не создадим 25 моментов — это невозможно.

Они сильнее нас в переходе, и мы дали шанс Лаутаро (Мартинесу) и еще один Мхитаряну. Но у них было шесть человек, опекающих Холанда, трое впереди и трое сзади — это усложняет задачу для любого игрока, где бы то ни было. Я слышал, как их скамейка запасных говорила: «Ближе, ближе».

Мы бы предпочли победить, но я ни о чем не жалею, потому что они так хорошо защищались. Еще даже не октябрь, так что мы еще не достигли своего высшего уровня».

Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш:

«Это была очень напряженная игра против сильного соперника. Мы знали, что нас ждет, они тоже топовая команда, и они привыкли побеждать, так что нам не предстояла легкая работа. Команда показала отличную игру, мы были очень близки к тому, чтобы забить гол. Мы принимает это и движемся вперед. Это было хорошее испытание для нас».

Видеообзор матча Манчестер Сити – Интер Милан (0:0)