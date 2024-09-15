18.09.2024 22:00 - : -
Лига чемпионов15 сентября 2024, 23:55 |
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Манчестер Сити – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 18 сентября в 22:00
15 сентября 2024, 23:55 |
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В среду, 18 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Манчестер Сити» и «Интером».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер», который находится в Манчестере.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Манчестер Сити – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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