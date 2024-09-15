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Лига чемпионов
15 сентября 2024, 23:55 |
69
0

Манчестер Сити – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 сентября в 22:00

15 сентября 2024, 23:55 |
69
0
Манчестер Сити – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Интер

В среду, 18 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Манчестер Сити» и «Интером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер», который находится в Манчестере.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Манчестер Сити – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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