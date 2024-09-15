В среду, 18 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Манчестер Сити» и «Интером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер», который находится в Манчестере.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Манчестер Сити – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция