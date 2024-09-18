Ремейк недавнего финала ЛЧ. Манчестер Сити не сумел дома победить Интер
Команды расписали сухую ничью 0:0
В среду, 18 сентября, состоялся матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Манчестер Сити» и «Интером».
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Матч прошел на стадионе «Сити оф Манчестер», который находится в Манчестере. Команды сыграли в сухую ничью 0:0.
«Манчестер Сити» и «Интер» впервые встретились после финала Лиги чемпионов 2022/23. Тогда «горожане» победили 1:0.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» сыграет 1 октября против «Слована», а «Интеру» в этот же день будет противостоять «Црвена Звезда».
Лига чемпионов. Основной этап. 18 сентября.
Манчестер Сити – Интер – 0:0
Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи, Льюис, Родри Эрнандес, Грилиш, де Брюйне (Гюндоган, 46), Бернарду Силва (Доку, 80), Савио (Фоден, 46), Холанд.
Интер: Зоммер, Бастони, Ачерби, Биссек (Павар, 75), Карлос Аугусто, Дармиан (Думфрис, 75), Зелиньски (Мхитарян, 66), Чалханоглу (Фраттези, 82), Барелла, Тареми, Тюрам (Мартинес, 66).
FULL-TIME | It ends all square ⚖️— Manchester City (@ManCity) September 18, 2024
0-0 🔵 #ManCity | #UCL pic.twitter.com/uX8BEOLmSn
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