Ремейк недавнего финала ЛЧ. Манчестер Сити не сумел дома победить Интер

В среду, 18 сентября, состоялся матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Манчестер Сити» и «Интером».

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Матч прошел на стадионе «Сити оф Манчестер», который находится в Манчестере. Команды сыграли в сухую ничью 0:0.

«Манчестер Сити» и «Интер» впервые встретились после финала Лиги чемпионов 2022/23. Тогда «горожане» победили 1:0.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» сыграет 1 октября против «Слована», а «Интеру» в этот же день будет противостоять «Црвена Звезда».

Лига чемпионов. Основной этап. 18 сентября.

Манчестер Сити – Интер – 0:0

Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи, Льюис, Родри Эрнандес, Грилиш, де Брюйне (Гюндоган, 46), Бернарду Силва (Доку, 80), Савио (Фоден, 46), Холанд.



Интер: Зоммер, Бастони, Ачерби, Биссек (Павар, 75), Карлос Аугусто, Дармиан (Думфрис, 75), Зелиньски (Мхитарян, 66), Чалханоглу (Фраттези, 82), Барелла, Тареми, Тюрам (Мартинес, 66).