18 сентября в 18:00 проходит перенесенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» Киев и полтавская «Ворскла» встречаются на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

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Динамо Киев – Ворскла. Видео голов и обзор (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Себальос, 33 мин.

ГОЛ! 2:0. Кабаев, 35 мин.

Видеотрансляция матча