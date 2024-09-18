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Премьер-лига
Динамо Киев
18.09.2024 18:00 – 50 2 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 18:01 | Обновлено 18 сентября 2024, 18:43
995
0

Динамо Киев – Ворскла. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите виедообзор перенесенного матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги

18 сентября 2024, 18:01 | Обновлено 18 сентября 2024, 18:43
995
0
Динамо Киев – Ворскла. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Динамо

18 сентября в 18:00 проходит перенесенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» Киев и полтавская «Ворскла» встречаются на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо Киев – Ворскла. Видео голов и обзор (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Себальос, 33 мин.

ГОЛ! 2:0. Кабаев, 35 мин.

Видеотрансляция матча

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Себальос (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Динамо - Ворскла видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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