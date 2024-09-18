18.09.2024 18:00 – 50’ 2 : 0
Украина. Премьер лига18 сентября 2024, 18:01 | Обновлено 18 сентября 2024, 18:43
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Динамо Киев – Ворскла. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите виедообзор перенесенного матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги
18 сентября 2024, 18:01 | Обновлено 18 сентября 2024, 18:43
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18 сентября в 18:00 проходит перенесенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Динамо» Киев и полтавская «Ворскла» встречаются на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.
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Динамо Киев – Ворскла. Видео голов и обзор (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Себальос, 33 мин.
ГОЛ! 2:0. Кабаев, 35 мин.
Видеотрансляция матча
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Себальос (Динамо Киев).
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