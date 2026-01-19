ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала экс-вингера Ман Сити
Джек Харрисон покинул Лидс
Итальянская «Фиорентина» официально объявила о подписании вингера английского «Лидса» Джека Харрисона.
Отмечается, что переход 29-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.
По информации СМИ, «фиалки» заплатят «павлинам» 1 миллион евро в качестве компенсации за аренду игрока.
В сезоне 2025/26 Джек Харрисон провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее «Фиорентина» подписала Манора Соломона.
Benvenuto Jack💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/D3AHB3oBp0— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 19, 2026
