Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала экс-вингера Ман Сити
Италия
19 января 2026, 23:19 |
109
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала экс-вингера Ман Сити

Джек Харрисон покинул Лидс

19 января 2026, 23:19 |
109
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала экс-вингера Ман Сити
ФК Фиорентина. Джек Харрисон

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о подписании вингера английского «Лидса» Джека Харрисона.

Отмечается, что переход 29-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.

По информации СМИ, «фиалки» заплатят «павлинам» 1 миллион евро в качестве компенсации за аренду игрока.

В сезоне 2025/26 Джек Харрисон провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее «Фиорентина» подписала Манора Соломона.

По теме:
Известно, где продолжит карьеру Буртник после неудачной аренды в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец подписал контракт с новообразованным клубом из США
Источник: Сикан отправился в Бельгию для медосмотра и подписания контракта
Джек Харрисон Лидс Фиорентина трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Фиорентина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Футбол | 19 января 2026, 10:33 1
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб

У Романа Саленко недавно был разговор с наставником киевлян

«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Футбол | 19 января 2026, 09:11 5
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес

Украинский защитник якобы отписался от ПСВ из-за перехода в «Аякс»

Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 19.01.2026, 22:22
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
17 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 19.01.2026, 19:38
17 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
17 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Футбол | 19.01.2026, 06:44
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
18.01.2026, 07:05 14
Футбол
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
18.01.2026, 12:40 5
Другие виды
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
17.01.2026, 22:15
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем