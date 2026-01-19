Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новой фотосессией
Другие новости
19 января 2026, 17:51 |
1677
1

ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новой фотосессией

Дарья Квиткова порадовала стильным контентом

19 января 2026, 17:51 |
1677
1 Comments
ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новой фотосессией
Instagram. Дарья Квиткова

В своем Instagram блогерка и невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко Дарья Квиткова – поделилась новой серией стильных снимков.

Фотосессия быстро привлекла внимание подписчиков и собрала множество положительных реакций.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Не остался в стороне и сам Владимир Бражко.

Футболист отреагировал на публикацию теплым комментарием «Люблю», дополнив его эмодзи в виде красного сердца, чем растрогал поклонников пары.

По теме:
ФОТО. Легенда футбола рассказал о внезапных трудностях со здоровьем
Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января
ФОТО. Как Флорентино Перес спас Барселону и Жоана Лапорту
фото Дарья Квиткова Владимир Бражко Динамо Киев lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Футбол | 19 января 2026, 06:44 70
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб

Украинец уже вернулся к тренировкам

Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Футбол | 18 января 2026, 23:57 22
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025

Марокканцы не смогли выиграть домашний турнир

Килиан МБАППЕ: «Не нужно освистывать Винисиуса. Освистывайте весь Реал»
Футбол | 19.01.2026, 17:55
Килиан МБАППЕ: «Не нужно освистывать Винисиуса. Освистывайте весь Реал»
Килиан МБАППЕ: «Не нужно освистывать Винисиуса. Освистывайте весь Реал»
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Футбол | 19.01.2026, 00:32
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Футбол | 19.01.2026, 16:28
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vm1967
Увага - питання до Дар'ї - що важить більше, кілограм повітря чи кілограм води?
Ответить
-2
Популярные новости
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
17.01.2026, 22:49 3
Бокс
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
18.01.2026, 07:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем