ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новой фотосессией
Дарья Квиткова порадовала стильным контентом
В своем Instagram блогерка и невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко – Дарья Квиткова – поделилась новой серией стильных снимков.
Фотосессия быстро привлекла внимание подписчиков и собрала множество положительных реакций.
Не остался в стороне и сам Владимир Бражко.
Футболист отреагировал на публикацию теплым комментарием «Люблю», дополнив его эмодзи в виде красного сердца, чем растрогал поклонников пары.
Увага - питання до Дар'ї - що важить більше, кілограм повітря чи кілограм води?
