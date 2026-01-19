ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новой фотосессией

В своем Instagram блогерка и невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко – Дарья Квиткова – поделилась новой серией стильных снимков.

Фотосессия быстро привлекла внимание подписчиков и собрала множество положительных реакций.

Не остался в стороне и сам Владимир Бражко.

Футболист отреагировал на публикацию теплым комментарием «Люблю», дополнив его эмодзи в виде красного сердца, чем растрогал поклонников пары.