Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот обладатель Золотого мяча не захватывал у меня дух»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признался, что обладатель «Золотого мяча» Кака не произвел на него максимального впечатления, несмотря на высокий уровень игры. Об этом шотландец рассказал, вспоминая лучших футболистов своего поколения.

«Когда я думаю о нынешнем поколении, Лионель Месси – это топ-уровень. Кака? Он никогда не захватывал у меня дух, Кака не производил большого впечатления

Зидан был блестящим, но без сомнения моим любимцем был Паоло Мальдини. У него было невероятное присутствие, характер и влияние на команду», – сказал Фергюсон.