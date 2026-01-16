Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аморим был первым в МЮ после Фергюсона, победившим МС с первой попытки
Англия
16 января 2026, 16:57 | Обновлено 16 января 2026, 17:01
Аморим был первым в МЮ после Фергюсона, победившим МС с первой попытки

Вспомним дебютные матчи тренеров «красных дьяволов» против Манчестер Сити в эпоху АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Рубен Аморим был единственным тренером Манчестер Юнайтед после Алекса Фергюсона, которому удалось победить Манчестер Сити в первом своем матче против этой команды.

15 декабря 2024 подопечные португальца на выезде победили «горожан» со счетом 2:1.

До Аморима последним тренером, покорившим данное достижение, был сам Алекс Фергюсон 10 января 1987 (Кубок Англии, победа МЮ со счетом 1:0).

Следующим тренером «красных дьяволов», который попытается победить Манчестер Сити в своем первом противостоянии во главе клуба, станет Майкл Каррик в домашнем матче 22-го тура АПЛ.

Тренеры Манчестер Юнайтед, начиная с Алекса Фергюсона, в их первом матче против Манчестер Сити

Алекс Фергюсон (Шотландия) – 10.01.87 – Кубок Англии, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:0
Дэвид Мойес (Шотландия) – 22.09.13 – АПЛ, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 4:1
Луи ван Гал (Нидерланды) – 02.11.14 – АПЛ, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:0
Жозе Моуриньо (Португалия) – 10.09.16 – АПЛ, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:2
Уле-Гуннар Сульшер (Норвегия) – 24.04.19 – АПЛ, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2
Ральф Рангник (Германия) – 06.03.22 – АПЛ, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 4:1
Эрик тен Хаг (Нидерланды) – 02.10.22 – АПЛ, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3
Рубен Аморим (Португалия) – 15.12.24 – АПЛ, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2

