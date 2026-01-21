Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голкипер Атлетико вошел в эксклюзивный клуб гвардейцев Лиги чемпионов
Лига чемпионов
21 января 2026, 21:32 | Обновлено 21 января 2026, 21:38
В истории турнира есть только 5 футболистов, сыгравших 100+ матчей под руководством одного тренера

207
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

Словенский голкипер мадридского Атлетико Ян Облак сыграл свой 100-й матч в Лиге чемпионов.

Произошло это в матче 7-го тура, в котором Галатасарай принимает мадридцев.

Словенец стал лишь 5-м игроком в истории турнира, достигшим отметки в 100+ матчей под руководством одного тренера.

Интересным фактом является то, что три футболиста достигли этого, играя за МЮ Алекса Фергюсона, еще двое – за Атлетико Диего Симеоне.

Футболисты, сыгравшие 100+ матчей в Лиге чемпионов под руководством одного тренера

  • Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон)
  • Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон)
  • Гарри Невилл (Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон)
  • Коке (Атлетико, Диего Симеоне)
  • Ян Облак (Атлетико, Диего Симеоне)

Кроме того, Облак стал 7-м голкипером в истории ЛЧ со 100+ сыгранными матчами.

Голкиперы со 100+ сыгранными матчами в Лиге чемпионов

  • 177 – Икер Касильяс (Испания)
  • 156 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 124 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • 111 – Петер Чех (Чехия)
  • 106 – Виктор Вальдес (Испания)
  • 103 – Оливер Кан (Германия)
  • 100 – Ян Облак (Словения)
