Голкипер Атлетико вошел в эксклюзивный клуб гвардейцев Лиги чемпионов

Словенский голкипер мадридского Атлетико Ян Облак сыграл свой 100-й матч в Лиге чемпионов.

Произошло это в матче 7-го тура, в котором Галатасарай принимает мадридцев.

Словенец стал лишь 5-м игроком в истории турнира, достигшим отметки в 100+ матчей под руководством одного тренера.

Интересным фактом является то, что три футболиста достигли этого, играя за МЮ Алекса Фергюсона, еще двое – за Атлетико Диего Симеоне.

Футболисты, сыгравшие 100+ матчей в Лиге чемпионов под руководством одного тренера

Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон)

Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон)

Гарри Невилл (Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон)

Коке (Атлетико, Диего Симеоне)

Ян Облак (Атлетико, Диего Симеоне)

Кроме того, Облак стал 7-м голкипером в истории ЛЧ со 100+ сыгранными матчами.

Голкиперы со 100+ сыгранными матчами в Лиге чемпионов

177 – Икер Касильяс (Испания)

156 – Мануэль Нойер (Германия)

124 – Джанлуиджи Буффон (Италия)

111 – Петер Чех (Чехия)

106 – Виктор Вальдес (Испания)

103 – Оливер Кан (Германия)

100 – Ян Облак (Словения)