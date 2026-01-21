Голкипер Атлетико вошел в эксклюзивный клуб гвардейцев Лиги чемпионов
В истории турнира есть только 5 футболистов, сыгравших 100+ матчей под руководством одного тренера
Словенский голкипер мадридского Атлетико Ян Облак сыграл свой 100-й матч в Лиге чемпионов.
Произошло это в матче 7-го тура, в котором Галатасарай принимает мадридцев.
Словенец стал лишь 5-м игроком в истории турнира, достигшим отметки в 100+ матчей под руководством одного тренера.
Интересным фактом является то, что три футболиста достигли этого, играя за МЮ Алекса Фергюсона, еще двое – за Атлетико Диего Симеоне.
Футболисты, сыгравшие 100+ матчей в Лиге чемпионов под руководством одного тренера
- Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон)
- Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон)
- Гарри Невилл (Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон)
- Коке (Атлетико, Диего Симеоне)
- Ян Облак (Атлетико, Диего Симеоне)
Кроме того, Облак стал 7-м голкипером в истории ЛЧ со 100+ сыгранными матчами.
Голкиперы со 100+ сыгранными матчами в Лиге чемпионов
- 177 – Икер Касильяс (Испания)
- 156 – Мануэль Нойер (Германия)
- 124 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
- 111 – Петер Чех (Чехия)
- 106 – Виктор Вальдес (Испания)
- 103 – Оливер Кан (Германия)
- 100 – Ян Облак (Словения)
100 - Atlético de Madrid's Jan Oblak 🇸🇮 is the fifth player to make 100+ appearances in the UEFA Champions League under the same manager after Koke (also Diego Simeone), Ryan Giggs, Paul Scholes and Gary Neville (all under Alex Ferguson). Centenary. pic.twitter.com/8ghud1Naqd— OptaJose (@OptaJose) January 21, 2026
Leyenda ❤️🤍#UCL pic.twitter.com/OkK4ca3B28— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026
