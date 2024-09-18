Гол и травма новичка. Динамо в Киеве переиграло Ворсклу

В Киеве состоялся перенесенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Ворсклой». «Бело-синие» подошли к противостоянию без очковых потерь в текущем чемпионате. Отметим дебют за динамовцев панамского форварда Герреро. Кроме того, впервые в стартовом составе киевлян вышел защитник Себальос. «Ворскле» из-за дисквалификации не мог помочь дисквалифицированный опорник Скляр.

После стартового свистка киевляне взяли мяч под контроль, а гости пытались активно встречать соперников в центре поля. И первый опасный момент организовали именно полтавчане. Крупский с правого фланга навесил точно на голову Кане, который не попал в цель. Динамовцы, используя всю ширину поля, старались растянуть оборону «Ворсклы», но с созданием остроты у них поначалу не клеилось.

Воспользовавшись несогласованностью в действиях футболистов «Динамо», полтавчане на небольшой отрезок времени даже завладели преимуществом. Первый голевой момент у ворот гостей организовал Брагару, который свой проход завершил ударом мимо ближнего угла. А первый дар в створ нанес Шапаренко, но Исенко сыграл уверенно в этом эпизоде. В середине первого тайма досрочно завершился матч для словенского легионера «Ворсклы» Гучека, который из-за повреждения не смог продолжить игру.

Насыщенная защитная линия полтавской команды полчаса вполне уверенно справлялась с попытками киевлян создавать опасные моменты, но затем их ждал двойной удар. Сначала Себальос ударом головой замкнул навес с углового, а после этого удачный рикошет в направлении Караваева, завершился точным ударом защитника «Динамо».

Вторая половина встречи началась с остроты у ворот «Ворсклы». Сначала Исенко среагировал на удар Рубчинского, а затем Бражно после навеса с углового пробил в руки голкиперу. Вскоре Бражко был вынужден покинуть поле из-за повреждения. А киевляне продолжили угрожать воротам соперников. Кабаев пробил немного выше перекладины, а с хитрым ударом Брагару справился Исенко. Неприятный эпизод произошел после столкновения Ндукве и Себальоса. Колумбийский легионер «Динамо» также не смог продолжить встречу: эта замена стала третьей вынужденной в матче.

Увеличить преимущество своей команды мог Пихаленок, с низовым ударом которого справился Исенко. Киевляне уверенно контролировали ход игры, но в концовке поединка интрига неожиданно возродилась. Это Иеде точным ударом головой замкнул навес Нестеренко. Интересно, что этот результативный удар стал вторым для нигерийца в противостояниях с «Динамо».

Впрочем, по-настоящему голевых возможностей у полтавчан больше не было. А точку в матче поставил Пихаленок,, который воспользовался неудачным выбиванием Исенко и из центра поля отправил мяч в пустые ворота. Динамовцы одержали победу и возглавили турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги.

Наши оценки:

«Динамо» Киев (замены): Андриевский – 6,0, Михавко – 6,0, Вивчаренко – 6,0, Пихаленок – 7,0, Ярмоленко – б/о, Ванат – б/о, Буяльский – б/о.

«Ворскла» (замены): Челядин – 6,0, Иеде – 6,0, Ндукве – 6,0, Мякушко – 6,0, Изотов – 6,0, Прус – б/о, Островский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Динамо» Киев – «Ворскла» - 3:1

Голы: Себальйос, 33, Караваев, 35, Пихаленок, 90+2 – Иеде, 81

Предупреждения: Бражко, 55, Себальйос, 67

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Биловар, Себальйос (Михавко, 66), Караваев – Бражко (Андриевский, 59), Шапаренко (Буяльский, 81), Рубчинский (Пихаленок, 69) – Брагару (Вивчаренко, 68), Герреро (Ванат, 75), Кабаев (Ярмоленко, 75).

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Черноморец, Гучек (Челядин, 28), Крупский – Кулаковский (Изотов, 74), Черныш (Ндукве, 46), Хрипчук (Островский, 90) – Нестеренко (Прус, 85), Ковталюк (Иеде, 46), Кане (Мякушко, 46).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 18 (9) – 9 (2)

Угловые: 8 – 5

Оффсайды: 0 – 1.

ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C