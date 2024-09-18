18 сентября в 18:00 прошел перенесенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» Киев и полтавская «Ворскла» встречались на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

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Динамо выиграло (3:1) и стало лидером чемпионата (15 очков из 15).

УПЛ. Перенесенный матч 4-го тура, 18 сентября, Киев

Динамо Киев – Ворскла Полтава – 3:1

Голы: Себальос, 33, Караваев, 35, Пихаленок, 90+2 – Иеде, 81

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Себальос, 33 мин.

ГОЛ! 2:0. Кабаев, 35 мин.

ГОЛ! 3:1. Пихаленок, 90+1 мин

Видеотрансляция матча