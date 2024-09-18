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Премьер-лига
Динамо Киев
18.09.2024 18:00 – FT 3 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 20:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:13
3411
0

Динамо Киев – Ворскла – 3:1. Перенесенный матч. Видео голов и обзор

Смотрите виедообзор перенесенного матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги

18 сентября 2024, 20:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:13
3411
0
Динамо Киев – Ворскла – 3:1. Перенесенный матч. Видео голов и обзор
ФК Динамо

18 сентября в 18:00 прошел перенесенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» Киев и полтавская «Ворскла» встречались на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо выиграло (3:1) и стало лидером чемпионата (15 очков из 15).

УПЛ. Перенесенный матч 4-го тура, 18 сентября, Киев

Динамо Киев – Ворскла Полтава – 3:1

Голы: Себальос, 33, Караваев, 35, Пихаленок, 90+2 – Иеде, 81

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Себальос, 33 мин.

ГОЛ! 2:0. Кабаев, 35 мин.

ГОЛ! 3:1. Пихаленок, 90+1 мин

Видеотрансляция матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Самсон Иеде (Ворскла).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Себальос (Динамо Киев).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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