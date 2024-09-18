Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ

Динамо в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины обыграло Ворсклу 3:1 и одержало пятую победу в пяти встречах. Игру прокомментировал наставник киевлян Александр Шовковский.

– Поздравляю всех болельщиков «Динамо» с победой и прежде всего благодарю наших защитников – Вооруженные Силы Украины – за возможность проводить этот чемпионат. Относительно игры: мы вошли в непростой график, будем играть через два дня на третий, через три дня на четвертый. Добавляются матчи Лиги Европы с «интересной» вынужденной логистикой благодаря нашим соседям из-за «поребрика». Но имеем то, что имеем ... Готовимся. У нас есть прекрасная возможность осуществлять ротацию, что мы сделали сегодня и планируем делать в дальнейшем для того, чтобы во-первых, все игроки были в тонусе, все были готовы выйти на футбольное поле, а во-вторых, у игроков была возможность отдыхать и готовиться к матчам.

– Как вы оцените дебют легионеров в стартовом составе и их игру, в частности Себальйоса в защите и Герреро в нападении?

– Себальйос играл в защите, Герреро – в нападении, Себальйос забил гол, Герреро это не удалось. Непосредственно после игры мы поздравили ребят с их дебютными матчами в стартовом составе, а Себальйоса – еще и с дебютным голом.

Относительно травмы Себальоса – на первый взгляд якобы ничего страшного нет, но ему все равно будет сделано дополнительное обследование для того, чтобы мы исключили любые осложнения, которые возможны при таком столкновении.

И, безусловно, будем также делать обследование для Бражко, потому что он получил ощутимый удар в грудную клетку и, возможно, это ушиб, но мы должны исключить какие-то осложнения.

Относительно их игры – и одним, и другим мы довольны. Они впервые вышли в стартовом составе. Одно дело – тренироваться с командой, готовиться к играм, и совсем другое – играть матчи. Это совсем другая нагрузка, другая ответственность, которая накладывает свой отпечаток на действия игроков. В целом я доволен, но, безусловно, есть моменты, которые мы должны улучшать и есть моменты, над которыми нам всегда надо работать, чтобы делать нашу игру более совершенной.

– Казалось, при счете 2:0 игра была полностью под вашим контролем, но после того, как счет стал 2:1, матч мог завершиться ничьей или даже хуже. Наверное, вас это волнует?

– Безусловно, всегда хочется забивать второй мяч, третий, пятый, десятый... Но на футбольное поле выходят две команды, и каждая из них пытается что-то противопоставить другой. В первом тайме «Ворскла» вдесятером оборонялась очень плотными редутами, почти не давая нам возможности принимать мяч между линиями. Очень плотно, очень агрессивно. Мы были готовы к этому. Я перед игрой говорил, что на сегодняшний день есть моменты, которые должны в первую очередь фундаментально выравнивать команды перед началом игры – это мотивация, заряженность на борьбу, умение отделять эмоции и работать на результат команды.

В этом плане хочу привести пример. Возможно, вы это видите, возможно – нет: как изменился Шапаренко. Это его индивидуальность, и я прекрасно понимаю, что он такой сам по себе. Но нам удалось достучаться до него, чтобы он направлял свои эмоции исключительно на то, чтобы быть эффективным для команды и для своих индивидуальных действий. Все команды, выходя на матч против «Динамо» Киев, стараются играть максимально мотивированными. По разным причинам.

– Объясни болельщикам, почему сегодня обе команды сделали по 7 замен.

– Когда происходит вынужденная замена из-за сотрясения мозга, врач сообщает об этом четвертому арбитру, и тот дает дополнительный лот для команды соперника. В первом тайме такая замена произошла у «Ворсклы». Поэтому мы получили дополнительный лот – шестую замену. После ситуации, которая возникла с Себальосом, даже если бы все обошлось, я сразу решил делать замену, чтобы не было никаких осложнений, ведь все видели, каким жестким был стык. Эта замена уже с нашей стороны была вынужденной из-за возможного сотрясения мозга. Семь замен было с нашей стороны, и так же у «Ворсклы». Дается дополнительный лот команде-сопернице, чтобы они могли сделать еще одну замену.