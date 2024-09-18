В среду, 18-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

В свое время этот матч не состоялся из-за участия «бело-синих» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, но тогда сразу было оговорено, что команды встретятся при первой возможности в календаре обеих сторон. Этот редкий шанс пришелся именно посреди недели, когда у «Динамо» не будет тура Лиги Европы, а у «Ворсклы» будут отсутствовать два ключевых игрока в опорной зоне – Александр Скляр и Евгений Павлюк. Как-будто без этого у Долганского мало проблем с составом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.