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Премьер-лига
Динамо Киев
18.09.2024 18:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 02:00 |
51
0

Динамо Киев – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

18 сентября 2024, 02:00 |
51
0
Динамо Киев – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 18-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

В свое время этот матч не состоялся из-за участия «бело-синих» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, но тогда сразу было оговорено, что команды встретятся при первой возможности в календаре обеих сторон. Этот редкий шанс пришелся именно посреди недели, когда у «Динамо» не будет тура Лиги Европы, а у «Ворсклы» будут отсутствовать два ключевых игрока в опорной зоне – Александр Скляр и Евгений Павлюк. Как-будто без этого у Долганского мало проблем с составом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
18 сентября 2024 -
18:00
Ворскла
Победа Динамо 1.34 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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