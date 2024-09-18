Динамо Киев

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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 02:47 | Обновлено 18 сентября 2024, 03:24
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0

Динамо – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Настолько обескровленными полтавчане в этом сезоне еще не были

18 сентября 2024, 02:47 | Обновлено 18 сентября 2024, 03:24
102
0
Динамо – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В четверг, 4 апреля, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери Владимира Новохатнего из Киева прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Динамо


Четвертый тур УПЛ по календарю должен был завершиться еще на последней неделе лета, но тогда киевское «Динамо» решало свои задачи в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, так в итоге и не сумев пробиться в основной раунд, поэтому никто не удивился, что еще на один матч больше с пометкой «перенесен» у команды Александра Шовковского стало больше. Тут скорее возникает вопрос, почему так же легко не удалось договориться сыграть при первой возможности игру первого тура против «Александрии» в хронологическом порядке, однако будем считать это секретом Полишинеля.

Так или иначе, а «Динамо» постепенно продвигается по турнирной лестнице в чемпионате и идет на данный момент без потерь очков, хотя и имеет наименьшее количество сыгранных матчей на внутренней арене среди всех команд «элиты». «Верес», «Карпаты», ЛНЗ и «Заря» остались позади, разница голов при этом у киевлян 8:2, но никто не скажет, что все эти победы дались команде Шовковского легко.

Пока была квалификация Лиги чемпионов, «Динамо» играло в чемпионате на существенно сниженных оборотах. Но игра против луганчан формально проходила в «свободной» атмосфере, и при этом никакого выдающегося рывка «бело-синие» не сделали. А теперь будет вновь график из трех матчей фактически за неделю, пусть и все они будут проходить на одном и том же стадионе в рамках чемпионата. На выходных у столичного клуба будет противостояние против львовского «Руха», и вот там потери очков «Динамо» стоит опасаться гораздо больше, нежели в предстоящей игре.

Ворскла


Все дело в том, что против «Динамо» будет играть, наверное, наиболее «слабый» состав полтавской «Ворсклы» с момента начала сезона. У Сергея Долганского и так не все в порядке з кадровым ресурсом в очередной кампании, а тут еще и два ключевых опорника – Александр Скляр был удален в игре против все того же «Руха» на выходных, а Александр Павлюк в той же встрече получил травму и даже не смог самостоятельно покинуть поле – вылетели перед очень важной встречей.

Беда в том, что именно эти два футболиста в центре поля и отвечают у «зелено-белых» за все – защита и атака держались исключительно на их перемещениях, а кто теперь будет исполнять эти роли – решительно неясно. При этом «Ворскла» прекрасно видит свой календарь и понимает, что на выходных играть против «Кривбасса» на выезде очередной непростой матч, каких впереди еще будет много, поэтому, скорее всего, бой со своей стороны она даст «Динамо» в конце октября в домашней кубковой игре.

Если она еще будет действительно домашней для «Ворсклы», потому что то, что мы увидели в игре против «Руха» (0:0), футбольным газоном в принципе назвать нельзя. Случайно ли сорвался на ровном месте опытнейший Скляр, или поводом для этого послужило то, что футболисты в принципе не могли удержать мяч в ногах, а случайно ли затем травмировался Павлюк фактически на ровном месте? На стадионе «Динамо» проблем с газоном, вроде бы, сейчас не наблюдается, однако кто будет показывать содержательный футбол у полтавчан, которые провалились в этом сезоне лишь однажды – в игре против «Шахтера» в первом туре (0:5), и после этого не проигрывали?

История встреч


Футбольные пути «Динамо» и «Ворсклы» ранее пересекались 61 раз в рамках Премьер-лиги, Кубка и Суперкубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «бело-синих» – 45 успешных матчей против 5 побед «Ворсклы», тогда как 11 встреч завершились ничьей. Разница голов – 131:40. Крупнейшая победа «Динамо» – 8:0 (2002), «Ворсклы» – 2:0 (2016) и 3:1 (2010). Команды в последний раз играли в конце марта этого года, когда голы Владислава Ваната, Владимира Бражко, Николая Шапаренко (дубль) и Андрея Ярмоленко против мяча Николая Коваталюка принесли киевлянам гостевую победу (5:1).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 40-летний Владимир Новохатний из Киева, который на своем счету имеет уже 50 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко, а резервным арбитром отработает Клим Заброда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Максимом Чертолясом, которому будет помогать Сергей Лисенчук. У Новохатнего есть опыт проведения матча с участием «Динамо» – 2 победы, тогда как с «Ворсклой» он пересекался 7 раз – 3 победы, 3 ничьих и 1 поражение.

Ориентировочные составы


«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Биловар, Караваев – Пихаленок, Бражко, Буяльский – Кабаев, Герреро, Волошин.

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Черноморец, Хрипчук, Гучек, Пердута – Мякушко, Кулаковский, Челядин, Кане – Иеде.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что этот матч не вызовет проблем у фаворита.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
18 сентября 2024 -
18:00
Ворскла
Победа Динамо 1.34 Сделать ставку
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Александр Снитко Sport.ua
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