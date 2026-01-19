Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 января 2026, 23:24 |
Новичок Ман Сити будет получать 18 млн евро в год. У кого из горожан больше

Вспомним топ-20 футболистов МС с самыми большими годовыми зарплатами

Новичок Ман Сити будет получать 18 млн евро в год. У кого из горожан больше
Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок Манчестер Сити Марк Гехи стал вторым самым оплачиваемым игроком клуба.

Годовая зарплата английского центрального защитника, по данным Transfermarkt, составит 18 млн. евро в год.

Только норвежец Эрлинг Холанд имеет в клубе больший доход – 31.5 млн. евро.

Напомним, что контракт Гехи с Манчестер Сити рассчитан до 2031 года.

Годовая зарплата игроков Манчестер Сити и срок действия контрактов

  • 31.5 млн евро – Эрлинг Холанд (Норвегия), до 2034 года
  • 18.0 млн евро – Марк Гехи (Англия), до 2031 года
  • 18.0 млн евро – Бернарду Силва (Португалия), до 2026 года
  • 17.7 млн ​​евро – Омар Мармуш (Египет), до 2029 года
  • 15.0 млн евро – Джанлуиджи Доннарумма (Италия), до 2030 года
  • 15.0 млн евро – Рубен Диаш (Португалия), до 2029 года
  • 15.0 млн евро – Джон Стоунз (Англия), до 2026 года
  • 13.8 млн евро – Тиджани Рендерс (Нидерланды), до 2030 года
  • 13.5 млн евро – Фил Фоден (Англия), до 2027 года
  • 13.2 млн евро – Родри (Испания), до 2027 года
  • 12.0 млн евро – Йошко Гвардиол (Хорватия), до 2028 года
  • 10.8 млн евро – Райан Шерки (Франция), до 2030 года
  • 9.6 млн евро – Натан Аке (Нидерланды), до 2027 года
  • 9.0 млн евро – Антуан Семеньо (Гана), до 2031 года
  • 9.0 млн евро – Калвин Филлипс (Англия), до 2028 года
  • 9.0 млн евро – Матео Ковачич (Хорватия), до 2027 года
  • 7.8 млн евро – Матеуш Нунес (Португалия), до 2028 года
  • 7.2 млн евро – Райан Аит-Нури (Алжир), до 2030 года
  • 5.4 млн евро – Штефан Ортега (Германия), до 2026 года
  • 4.8 млн евро – Савиньо (Бразилия), до 2031 года
Марк Гехи Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Сергей Турчак Источник: Instagram
