Англия19 января 2026, 23:24 |
597
0
Новичок Ман Сити будет получать 18 млн евро в год. У кого из горожан больше
Вспомним топ-20 футболистов МС с самыми большими годовыми зарплатами
19 января 2026, 23:24 |
597
0
Новичок Манчестер Сити Марк Гехи стал вторым самым оплачиваемым игроком клуба.
Годовая зарплата английского центрального защитника, по данным Transfermarkt, составит 18 млн. евро в год.
Только норвежец Эрлинг Холанд имеет в клубе больший доход – 31.5 млн. евро.
Напомним, что контракт Гехи с Манчестер Сити рассчитан до 2031 года.
Годовая зарплата игроков Манчестер Сити и срок действия контрактов
- 31.5 млн евро – Эрлинг Холанд (Норвегия), до 2034 года
- 18.0 млн евро – Марк Гехи (Англия), до 2031 года
- 18.0 млн евро – Бернарду Силва (Португалия), до 2026 года
- 17.7 млн евро – Омар Мармуш (Египет), до 2029 года
- 15.0 млн евро – Джанлуиджи Доннарумма (Италия), до 2030 года
- 15.0 млн евро – Рубен Диаш (Португалия), до 2029 года
- 15.0 млн евро – Джон Стоунз (Англия), до 2026 года
- 13.8 млн евро – Тиджани Рендерс (Нидерланды), до 2030 года
- 13.5 млн евро – Фил Фоден (Англия), до 2027 года
- 13.2 млн евро – Родри (Испания), до 2027 года
- 12.0 млн евро – Йошко Гвардиол (Хорватия), до 2028 года
- 10.8 млн евро – Райан Шерки (Франция), до 2030 года
- 9.6 млн евро – Натан Аке (Нидерланды), до 2027 года
- 9.0 млн евро – Антуан Семеньо (Гана), до 2031 года
- 9.0 млн евро – Калвин Филлипс (Англия), до 2028 года
- 9.0 млн евро – Матео Ковачич (Хорватия), до 2027 года
- 7.8 млн евро – Матеуш Нунес (Португалия), до 2028 года
- 7.2 млн евро – Райан Аит-Нури (Алжир), до 2030 года
- 5.4 млн евро – Штефан Ортега (Германия), до 2026 года
- 4.8 млн евро – Савиньо (Бразилия), до 2031 года
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 января 2026, 22:29 11
Премьер-лига расставила команды по набранным баллам в элитном дивизионе за всю историю
Футбол | 19 января 2026, 06:25 2
Сливочные сократили отставание от каталонцев до одного очка по итогам матчей 20-го тура
Бокс | 19.01.2026, 10:00
Футбол | 19.01.2026, 06:44
Футбол | 19.01.2026, 23:46
Комментарии 0
Популярные новости
18.01.2026, 08:41 83
18.01.2026, 23:57 23
18.01.2026, 08:46 8
19.01.2026, 00:09 8
18.01.2026, 08:12 1
18.01.2026, 16:10 2
18.01.2026, 07:05 14
18.01.2026, 15:20 2