Новичок Ман Сити будет получать 18 млн евро в год. У кого из горожан больше

Новичок Манчестер Сити Марк Гехи стал вторым самым оплачиваемым игроком клуба.

Годовая зарплата английского центрального защитника, по данным Transfermarkt, составит 18 млн. евро в год.

Только норвежец Эрлинг Холанд имеет в клубе больший доход – 31.5 млн. евро.

Напомним, что контракт Гехи с Манчестер Сити рассчитан до 2031 года.

Годовая зарплата игроков Манчестер Сити и срок действия контрактов