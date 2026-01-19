Украинский агент: «Будут писать, какие там идиоты. Это будет позор»

Украинский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сайту Sports24.kz прокомментировал слухи о переходе португальского вингера Луиша Нани в казахстанский «Актобе»:

– Все зависит от денег. Нани уже дедушка. Видимо, в «Актобе» решили восстановить его карьеру. Это глупость. Я понимаю, когда смотрят, образно говоря, на Мартыновича в «Кайрате», он достаточно возрастной центральный защитник, но это большая разница. Я считаю, если это так, то там не только Нани. Я слышал, что и Пьянич тоже.

Это говорит о том, что выброшенные деньги. Я не могу понять, для чего, какой в этом смысл. Я понимаю, когда усиливают команду, но платить большие деньги кому-то, чтобы они возобновили карьеру... Тогда уже лучше Зидана пригласить

– Луиш Нани – наверное, человек не бедный. Сложно поверить, что финансовая составляющая может заинтересовать его в предложении от «Актобе»?

– Это обеспеченные люди, и я в это не верю. Здесь, видимо, вопрос в новом владельце «Актобе». Говорят, пришел богатый человек и, возможно, хочет сделать себе пиар. С точки зрения пиара – да, об этом будут писать. Я бы, например, предложил младших. Или если уж ветеранов – пожалуйста, есть чемпионы мира. Например, Абидаль, Зидан. Мне кажется, что история о Нани в «Актобе» – бред с обеих сторон. Бред приглашать и бред уходить. Мой совет хозяину «Актобе» вспомнить историю, когда «Кубань» пригласила бывшего нападающего сборной Франции Джибриля Сиссе и ничего хорошего из этого не вышло. В итоге, в «Кубани» не знали, как от него избавиться.

Да, приглашение Нани привлечет внимание, о «Актобе» будут писать, имя хозяина попадет в английскую прессу. Иногда это делается для имиджа. Кто знает «Актобе»? Никто. Подпиши Нани, все в Англии напишут, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» перешел в эту команду.

С одной стороны, это правильно, но с другой все будут писать, какие же идиоты в «Актобе». Человек год назад закончил карьеру, а его берут. Это будет шутка года. А если Нани придет и будет лучшим в чемпионате Казахстана, то будет позор чемпионата Казахстана, говоря об уровне футбола в стране.