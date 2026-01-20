Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не тренировался с командой. Яремчук может пропустить матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
20 января 2026, 00:01 | Обновлено 20 января 2026, 00:02
118
0

Не тренировался с командой. Яремчук может пропустить матч Лиги чемпионов

Украинец получил травму на тренировке

20 января 2026, 00:01 | Обновлено 20 января 2026, 00:02
118
0
Не тренировался с командой. Яремчук может пропустить матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар перед матчем седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов с «Байером» рассказал о кадровом состоянии команды, акцентировав внимание на украинском нападающем Романе Яремчуке.

«Роман позавчера покинул тренировку из‑за некоторого дискомфорта, ничего серьезного. Вчера он не тренировался с командой. Придется подождать, пока он сам расскажет, как себя чувствует», – поведал Мендилибар.

Матч седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Байером» состоится 20 января в греческом Пирее и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что треть состава сборной Украины совсем не готова к плей‑офф за выход на ЧМ‑2026.

По теме:
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Спортинг – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хосе Луис Мендилибар Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Лига чемпионов Байер
Иван Чирко Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Футбол | 19 января 2026, 10:33 1
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб

У Романа Саленко недавно был разговор с наставником киевлян

Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот обладатель Золотого мяча не захватывал у меня дух»
Футбол | 19 января 2026, 23:42 0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот обладатель Золотого мяча не захватывал у меня дух»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот обладатель Золотого мяча не захватывал у меня дух»

Легендарный тренер – о Кака

Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Бокс | 19.01.2026, 10:00
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 19.01.2026, 08:59
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Футбол | 19.01.2026, 17:25
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
18.01.2026, 16:10 2
Теннис
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 73
Футбол
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
18.01.2026, 12:40 5
Другие виды
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 20
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем