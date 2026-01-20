Не тренировался с командой. Яремчук может пропустить матч Лиги чемпионов
Украинец получил травму на тренировке
Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар перед матчем седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов с «Байером» рассказал о кадровом состоянии команды, акцентировав внимание на украинском нападающем Романе Яремчуке.
«Роман позавчера покинул тренировку из‑за некоторого дискомфорта, ничего серьезного. Вчера он не тренировался с командой. Придется подождать, пока он сам расскажет, как себя чувствует», – поведал Мендилибар.
Матч седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Байером» состоится 20 января в греческом Пирее и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что треть состава сборной Украины совсем не готова к плей‑офф за выход на ЧМ‑2026.
