Челси согласовал условия контракта с вингером сборной Португалии
Педру Нету может оставить «Вулверхэмптон»
Лондонский «Челси» согласовал условия личного контракта с португальским универсальным вингером английского «Вулверхэмптона» Педру Нету, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сейчас ведутся переговоры между клубами относительно суммы трансфера 24-летнего футболиста. Первоначальный запрос «волков» составляет около 70 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Педру Нету провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Интересно, что он может сыграть слева, справа и в центре нападения.
Ранее сообщалось, что «Челси» подпишет вратаря «Генка» Майка Пендерса за 20 миллионов евро.
🚨🔵 Chelsea have already reached an agreement with Pedro Neto’s agent Jorge Mendes.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024
No issues on salary, club to club talks ongoing to get the deal done as initial request is around £60m.
He’s top of the list for new winger. 🇵🇹 pic.twitter.com/5DDijDhkdJ
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