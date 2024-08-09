Челси согласовал условия контракта с вингером сборной Португалии

Лондонский «Челси» согласовал условия личного контракта с португальским универсальным вингером английского «Вулверхэмптона» Педру Нету, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас ведутся переговоры между клубами относительно суммы трансфера 24-летнего футболиста. Первоначальный запрос «волков» составляет около 70 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Педру Нету провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Интересно, что он может сыграть слева, справа и в центре нападения.

Ранее сообщалось, что «Челси» подпишет вратаря «Генка» Майка Пендерса за 20 миллионов евро.