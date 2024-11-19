«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде

Бывший игрок «Днепра» и сборной Украины Артем Федецкий высказался по поводу ситуации вокруг Анатолия Тимощука и суда в Лозанне.

«Да забейте вы уже на этого шакала. Выиграл суд? Ну и флаг ему в руки или лучше в одно место. Пусть радуется своим наградам. Тимощук просто удовлетворил свои амбиции, которые никому не нужны. Это пропащий человек, о котором вообще не нужно вспоминать. Он уже давно показал, что не украинский.

Почему Лозанна стала на сторону Тимощука? Наверное, у них есть какие-то критерии, по которым они оценивают ситуацию, не смотря на то, что происходит в нашей стране. Но для Украины ясно одно: Тимощук – это предатель. На этом точка. И не нужно ему уже делать рекламу. Плохая реклама – это тоже реклама. Мне даже противно вспоминать об этом человеке. Его уже не будет в Украине. Пусть следует за русским кораблем», – сказал Федецкий.

Ранее информировалось, что Анатолий с помощью решения Спортивного арбитражного суда (CAS) добился отмены футбольных санкций со стороны УАФ.