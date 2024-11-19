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Украина. Премьер лига
19 ноября 2024, 09:55 |
142
1

«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде

Экс-игрок «Днепра» четко выразил свою позицию

19 ноября 2024, 09:55 |
142
1
«Забейте на этого шакала». Реакция Федецкого на победу Тимощука в суде
УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок «Днепра» и сборной Украины Артем Федецкий высказался по поводу ситуации вокруг Анатолия Тимощука и суда в Лозанне.

«Да забейте вы уже на этого шакала. Выиграл суд? Ну и флаг ему в руки или лучше в одно место. Пусть радуется своим наградам. Тимощук просто удовлетворил свои амбиции, которые никому не нужны. Это пропащий человек, о котором вообще не нужно вспоминать. Он уже давно показал, что не украинский.

Почему Лозанна стала на сторону Тимощука? Наверное, у них есть какие-то критерии, по которым они оценивают ситуацию, не смотря на то, что происходит в нашей стране. Но для Украины ясно одно: Тимощук – это предатель. На этом точка. И не нужно ему уже делать рекламу. Плохая реклама – это тоже реклама. Мне даже противно вспоминать об этом человеке. Его уже не будет в Украине. Пусть следует за русским кораблем», – сказал Федецкий.

Ранее информировалось, что Анатолий с помощью решения Спортивного арбитражного суда (CAS) добился отмены футбольных санкций со стороны УАФ.

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Артем Федецкий Анатолий Тимощук Украинская ассоциация футбола суд Спортивный арбитражный суд (CAS)
Андрій Вітренко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Nick.Grabowski
Лише раб може пишатися приниженням іншого раба. 
Раб ніколи ні слова не насмілиться сказати проти рабовласника, який власне і натравив одного раба на іншого раба. 
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