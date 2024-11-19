В Англии рассказали, действительно ли Челси рассматривает трансфер Мудрика

Известный английский журналист Грэм Бэйл рассказал, как в «Челси» относятся к возможному трансферу украинского вингера Михаила Мудрика.

«Челси» не особо настаивал на уходе Мудрика прошлым летом. Он им очень нравится и как человек, и как футболист, с точки зрения его профессионализма.

Из того, что я слышал, «Челси» совсем не недоволен Мудриком. Им нравится то, какой он есть, нравится его рабочая этика. Он не является одним из первых игроков, которых клуб хочет продать», – отметил английский журналист.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два гола. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».