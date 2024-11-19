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Англия
19 ноября 2024, 02:27 | Обновлено 19 ноября 2024, 02:36
296
0

В Англии рассказали, действительно ли Челси рассматривает трансфер Мудрика

«Синие» полностью довольны украинским вингером

19 ноября 2024, 02:27 | Обновлено 19 ноября 2024, 02:36
296
0
В Англии рассказали, действительно ли Челси рассматривает трансфер Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный английский журналист Грэм Бэйл рассказал, как в «Челси» относятся к возможному трансферу украинского вингера Михаила Мудрика.

«Челси» не особо настаивал на уходе Мудрика прошлым летом. Он им очень нравится и как человек, и как футболист, с точки зрения его профессионализма.

Из того, что я слышал, «Челси» совсем не недоволен Мудриком. Им нравится то, какой он есть, нравится его рабочая этика. Он не является одним из первых игроков, которых клуб хочет продать», – отметил английский журналист.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два гола. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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