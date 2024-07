ВИДЕО. Ювентус показал новую домашнюю форму. Хотят на Луну?

Туринский «Ювентус» презентовал новую домашнюю форму на предстоящий сезон 2024/2025 гг.

В стане «старой синьоры» уверены, что новая экипировка команды для проведения домашних матчей будет мотивировать игроков и болельщиков на исследование новых горизонтов.

«Черное и белое сочетаются в смелой космической интерпретации с тонкой графикой кратеров на поверхности, которая отражает неповторимый ландшафт лунной поверхности.

Празднование лунных миссий – высший символ новаторского духа: такова цель домашней формы сезона 2024/25, призванной продемонстрировать стремление «Ювентуса» расширять границы возможного и его постоянный поиск прогресса.

Также в этом случае «Ювентус» хочет вдохновлять игроков и болельщиков продолжать исследовать новые горизонты, и он хочет сделать это с помощью своей формы.

Изготовленная с высокой точностью, футболка имеет уникальную текстурированную ткань, созданную с использованием метода 3D-инжиниринга, позволяющего построить футболку на трех уровнях, создавая как визуальную, так и тактильную интригу при рассмотрении вблизи, включая текстурированные детали, имитирующие поверхностную волну Луны», – сказано в релизе клуба к презентации игровой формы.

