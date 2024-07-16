ВИДЕО. Ювентус показал новую домашнюю форму. Хотят на Луну?
У туринцев новая экипировка
Туринский «Ювентус» презентовал новую домашнюю форму на предстоящий сезон 2024/2025 гг.
В стане «старой синьоры» уверены, что новая экипировка команды для проведения домашних матчей будет мотивировать игроков и болельщиков на исследование новых горизонтов.
«Черное и белое сочетаются в смелой космической интерпретации с тонкой графикой кратеров на поверхности, которая отражает неповторимый ландшафт лунной поверхности.
Празднование лунных миссий – высший символ новаторского духа: такова цель домашней формы сезона 2024/25, призванной продемонстрировать стремление «Ювентуса» расширять границы возможного и его постоянный поиск прогресса.
Также в этом случае «Ювентус» хочет вдохновлять игроков и болельщиков продолжать исследовать новые горизонты, и он хочет сделать это с помощью своей формы.
Изготовленная с высокой точностью, футболка имеет уникальную текстурированную ткань, созданную с использованием метода 3D-инжиниринга, позволяющего построить футболку на трех уровнях, создавая как визуальную, так и тактильную интригу при рассмотрении вблизи, включая текстурированные детали, имитирующие поверхностную волну Луны», – сказано в релизе клуба к презентации игровой формы.
Напомним, ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелился на одно из открытий Евро-2024.
ONE small step for man, ONE giant leap for mankind. 🌕⚪⚫ pic.twitter.com/VICpbzhdco— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2024
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