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  4. Ювентус нацелился на одно из открытий Евро-2024
Италия
14 июля 2024, 11:32 |
519
0

Ювентус нацелился на одно из открытий Евро-2024

Франсишку Консейсау может покинуть «Порту»

14 июля 2024, 11:32 |
519
0
Ювентус нацелился на одно из открытий Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

«Ювентус» сейчас занимается поисками нового вингера, поскольку Федерико Кьеза, скорее всего, покинет клуб летом. По информации итальянских СМИ, одним из кандидатов для туринского клуба является вингер «Порту» и сборной Португалии Франсишку Консейсау.

Кроме него, в шорт-листе «Ювентуса» присутствуют имена Джейдона Санчо, Мейсона Гринвуда и Карима Адейеми.

Трансферная стоимость Консейсау оценивается в 22 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2029 года. Напомним, на Евро-2024 21-летний вингер отметился победным голом в матче против Чехии (победа Португалии 2:1).

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Ювентус Франсишку Консейсау Порту трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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