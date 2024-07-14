Ювентус нацелился на одно из открытий Евро-2024
Франсишку Консейсау может покинуть «Порту»
«Ювентус» сейчас занимается поисками нового вингера, поскольку Федерико Кьеза, скорее всего, покинет клуб летом. По информации итальянских СМИ, одним из кандидатов для туринского клуба является вингер «Порту» и сборной Португалии Франсишку Консейсау.
Кроме него, в шорт-листе «Ювентуса» присутствуют имена Джейдона Санчо, Мейсона Гринвуда и Карима Адейеми.
Трансферная стоимость Консейсау оценивается в 22 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2029 года. Напомним, на Евро-2024 21-летний вингер отметился победным голом в матче против Чехии (победа Португалии 2:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко проводит параллели с 2008 годом
Легендарный боксер выделил Исаака Круса