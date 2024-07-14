Ювентус нацелился на одно из открытий Евро-2024

«Ювентус» сейчас занимается поисками нового вингера, поскольку Федерико Кьеза, скорее всего, покинет клуб летом. По информации итальянских СМИ, одним из кандидатов для туринского клуба является вингер «Порту» и сборной Португалии Франсишку Консейсау.

Кроме него, в шорт-листе «Ювентуса» присутствуют имена Джейдона Санчо, Мейсона Гринвуда и Карима Адейеми.

Трансферная стоимость Консейсау оценивается в 22 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2029 года. Напомним, на Евро-2024 21-летний вингер отметился победным голом в матче против Чехии (победа Португалии 2:1).