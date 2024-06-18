ВИДЕО. Консейсау в компенсированное время принес победу Португалии

18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге проходит матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.

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В группе F, кроме Португалии и Чехии, также выступают команды Турции и Грузии (3:1 в первом туре).

Португальцы набрали три очка. Франсишку Консейсау в компенсированное время принес победу Португалии

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Чехии

ГОЛ! 1:1. Франсишку Консейсау, 90+2 мин