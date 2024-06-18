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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 23:53 | Обновлено 19 июня 2024, 00:15
32
0

ВИДЕО. Консейсау в компенсированное время принес победу Португалии

Португальцы набрали три очка в матче первого тура Евро-2024 против Чехии

18 июня 2024, 23:53 | Обновлено 19 июня 2024, 00:15
32
0
ВИДЕО. Консейсау в компенсированное время принес победу Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге проходит матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе F, кроме Португалии и Чехии, также выступают команды Турции и Грузии (3:1 в первом туре).

Португальцы набрали три очка. Франсишку Консейсау в компенсированное время принес победу Португалии

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Чехии

ГОЛ! 1:1. Франсишку Консейсау, 90+2 мин

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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