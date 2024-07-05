Чемпионат Европы05 июля 2024, 22:23 | Обновлено 05 июля 2024, 22:33
1871
0
Португалия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Евро-2024
05 июля 2024, 22:23 | Обновлено 05 июля 2024, 22:33
1871
0
5 июля в 22:00 в немецком Гамбурге проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель этой встречи в 1/2 финала сыграет против Испании, которая одолела Германию (2:1 д.в.).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Франции
Португалия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июля 2024, 07:23 10
Эквадор не сумел выбить действующих победителей
Футбол | 05 июля 2024, 07:05 47
Каталонский клуб заинтересовали Кевин и Марлон Гомес
Теннис | 05.07.2024, 19:35
Футбол | 05.07.2024, 01:30
Футбол | 05.07.2024, 21:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.07.2024, 08:18 40
03.07.2024, 16:11 107
04.07.2024, 02:22 1
04.07.2024, 01:12
04.07.2024, 04:28 1
04.07.2024, 21:13 14
04.07.2024, 11:11 13
05.07.2024, 07:21