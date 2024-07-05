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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 22:23 | Обновлено 05 июля 2024, 22:33
1871
0

Португалия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Евро-2024

05 июля 2024, 22:23 | Обновлено 05 июля 2024, 22:33
1871
0
Португалия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля в 22:00 в немецком Гамбурге проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этой встречи в 1/2 финала сыграет против Испании, которая одолела Германию (2:1 д.в.).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Франции

Португалия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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