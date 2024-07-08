Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Реала собирается баллотироваться на следующий срок
Испания
08 июля 2024, 23:41 |
293
0

Президент Реала собирается баллотироваться на следующий срок

Флорентино Перес будет участвовать в выборах 2025 года

08 июля 2024, 23:41 |
293
0
Президент Реала собирается баллотироваться на следующий срок
ФК Реал Мадрид. Флорентино Перес

Нынешний президент мадридского «Реала» Флорентино Перес собирается баллотироваться на следующий срок. Об этом сообщают испанские СМИ.

Следующие выборы президента «Реала» состоятся в 2025 году. Суммарно перес руководит «Реалом» более 20 лет. Он занимает свой пост с 2009 года, ранее руководил клубом в 2000 – 2006 годах. За время правления Переса «Реал» 7 раз выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Перес негативно отреагировал на интерес «Манчестер Сити» к голкиперу сборной Украины Андрею Лунину.

По теме:
Бавария отказалась продлевать контракт со своей звездой
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Реал нацелился на трансфер очередной суперзвезды. Но есть два конкурента
Флорентино Перес Реал Мадрид
Олег Дидух Источник: Relevo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Футбол | 08 июля 2024, 11:31 22
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что рассматривается кандидатура Андреа Мальдеры

Источник: Шахтер договорился о переходе хавбека Вольфсбурга
Футбол | 09 июля 2024, 00:19 0
Источник: Шахтер договорился о переходе хавбека Вольфсбурга
Источник: Шахтер договорился о переходе хавбека Вольфсбурга

Бартол Франьич подпишет арендный контракт на один сезон

Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
Другие виды | 08.07.2024, 15:15
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
«Игроки мыслями в Киеве». Шовковский выразил позицию Динамо по теракту рф
Футбол | 08.07.2024, 17:12
«Игроки мыслями в Киеве». Шовковский выразил позицию Динамо по теракту рф
«Игроки мыслями в Киеве». Шовковский выразил позицию Динамо по теракту рф
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 08.07.2024, 15:58
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
08.07.2024, 07:37
Бокс
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
07.07.2024, 17:16 35
Футбол
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
08.07.2024, 07:05 1
Бокс
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
07.07.2024, 12:04 2
Футбол
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
07.07.2024, 21:11 3
Другие виды
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 00:20
Теннис
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
08.07.2024, 10:36 31
Футбол
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
08.07.2024, 11:14 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем