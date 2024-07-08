Президент Реала собирается баллотироваться на следующий срок
Флорентино Перес будет участвовать в выборах 2025 года
Нынешний президент мадридского «Реала» Флорентино Перес собирается баллотироваться на следующий срок. Об этом сообщают испанские СМИ.
Следующие выборы президента «Реала» состоятся в 2025 году. Суммарно перес руководит «Реалом» более 20 лет. Он занимает свой пост с 2009 года, ранее руководил клубом в 2000 – 2006 годах. За время правления Переса «Реал» 7 раз выиграл Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что Перес негативно отреагировал на интерес «Манчестер Сити» к голкиперу сборной Украины Андрею Лунину.
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