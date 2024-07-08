Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Что решил Флорентино?
Украинский вратарь может летом покинуть «королевский клуб»
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
К Лунину проявляет интерес английский клуб «Манчестер Сити», который хочет заменить украинцем Эдерсона. Луниным лично заинтересовался легендарный коуч Жузеп Гвардиола, этот интерес вызвал негативные эмоции у Флорентино Переса и руководства «Реала». Однако «Реал» примет решение продать Лунина, если он этим летом не продлит контракт.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».
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