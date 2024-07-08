Подолье с минимальным счетом выиграло спарринг у Скалы 1911

Подолье из Хмельницкого с минимальным счетом 1:0 выиграло спарринг у Скалы 1911 Стрый.

Товарищеский матч команд Первой и Второй лиг состоялся на стадионе Подолье в Хмельницком.

Единственный в матче гол для хозяев поля забил Даниил Боженар.

Товарищеский матч

8 июля. 17:00. Хмельницкий

Подолье Хмельницкий – Скала 1911 Стрый – 1:0

Гол: Даниил Боженар