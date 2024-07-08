Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подолье с минимальным счетом выиграло спарринг у Скалы 1911
Товарищеские матчи
Подолье
08.07.2024 17:00 – FT 1 : 0
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 июля 2024, 23:37 | Обновлено 08 июля 2024, 23:40
36
0

Подолье с минимальным счетом выиграло спарринг у Скалы 1911

Единственный в матче гол для хозяев поля забил Даниил Боженар

08 июля 2024, 23:37 | Обновлено 08 июля 2024, 23:40
36
0
Подолье с минимальным счетом выиграло спарринг у Скалы 1911
ФК Подолье. Даниил Боженар

Подолье из Хмельницкого с минимальным счетом 1:0 выиграло спарринг у Скалы 1911 Стрый.

Товарищеский матч команд Первой и Второй лиг состоялся на стадионе Подолье в Хмельницком.

Единственный в матче гол для хозяев поля забил Даниил Боженар.

Товарищеский матч

8 июля. 17:00. Хмельницкий

Подолье Хмельницкий – Скала 1911 Стрый – 1:0

Гол: Даниил Боженар

По теме:
ПОНОМАРЕВ: «Такие спарринги важны для развития молодых игроков»
Молодежь Руха устроила голевую перестрелку с резервистами Металлиста 1925
Первый гол новичка. Карпаты и Прикарпатье сыграли вничью
Подолье Хмельницкий Скала 1911 Стрый товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Николай Степанюк Источник: ФК Подолье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
Бокс | 08 июля 2024, 07:05 1
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика

Энтони признал, что Усик прекрасно дерется

Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Бокс | 08 июля 2024, 07:37 0
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса

«Железный Майк» высоко оценил Мэнни Пакьяо

Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Футбол | 08.07.2024, 11:31
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Футбол | 08.07.2024, 22:25
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Стал известен еще один дедлайн в существовании Днепра-1
Футбол | 08.07.2024, 20:23
Стал известен еще один дедлайн в существовании Днепра-1
Стал известен еще один дедлайн в существовании Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
07.07.2024, 07:01 4
Бокс
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
07.07.2024, 20:33 7
Другие виды
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
07.07.2024, 06:46 21
Футбол
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
08.07.2024, 11:14 16
Футбол
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
07.07.2024, 17:16 35
Футбол
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
07.07.2024, 00:58 5
Футбол
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
07.07.2024, 12:59 27
Футбол
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
07.07.2024, 12:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем