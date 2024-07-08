Товарищеские матчи
08.07.2024 17:00 – FT 1 : 0
Украина. Первая лига08 июля 2024, 23:37 | Обновлено 08 июля 2024, 23:40
36
0
Подолье с минимальным счетом выиграло спарринг у Скалы 1911
Единственный в матче гол для хозяев поля забил Даниил Боженар
08 июля 2024, 23:37 | Обновлено 08 июля 2024, 23:40
36
0
Подолье из Хмельницкого с минимальным счетом 1:0 выиграло спарринг у Скалы 1911 Стрый.
Товарищеский матч команд Первой и Второй лиг состоялся на стадионе Подолье в Хмельницком.
Единственный в матче гол для хозяев поля забил Даниил Боженар.
Товарищеский матч
8 июля. 17:00. Хмельницкий
Подолье Хмельницкий – Скала 1911 Стрый – 1:0
Гол: Даниил Боженар
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