Динамо Киев: «Видеть кровь и слезы детей – это просто невыносимо»

8 июля российские террористы обстреляли известную клинику «Охматдет», где лечатся больные дети. Футбольный клуб «Динамо» (Киев) выпустил официальное заявление на этот счет.

«Очередное преступление против нашего народа со стороны российских террористов. Сегодня утром были обстреляны украинские города, что привело к жертвам и разрушениям. После взрыва одной из ракет значительные разрушения получили корпуса детской больницы «Охматдет».

Для нас это особая боль. ФК «Динамо» и Фонд братьев Суркис системно помогают этой больнице и ее маленьким пациентам. Видеть кровь и слезы детей – это просто невыносимо.

ФК «Динамо» Киев призывает мировое сообщество наказать преступников и усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, наше государство нуждается в помощи в борьбе.

Фонд братьев Суркис и ФК «Динамо» готовят помощь «Охматдету», мы продолжаем реализацию соответствующих гуманитарных проектов.

Слава ВСУ, Слава Украине!», – говорится в заявлении клуба.