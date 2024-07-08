ВИДЕО. Реакция Свитолиной на победный удар в классном матче Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла китаянку Ван Синьюй и вышла в четвертьфинал престижного турнира Уимблдон.

После матча появилась реакция Элины на победный удар, который вывел ее дальше.

Свитолина в послеигровом комментарии не сдержала слезы, когда говорила об утреннем российском масштабном ракетном ударе по территории Украины.