WTA08 июля 2024, 19:10 | Обновлено 08 июля 2024, 19:16
1461
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ВИДЕО. Реакция Свитолиной на победный удар в классном матче Уимблдона
Украинка уверенно выиграла в двух сетах
08 июля 2024, 19:10 | Обновлено 08 июля 2024, 19:16
1461
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла китаянку Ван Синьюй и вышла в четвертьфинал престижного турнира Уимблдон.
После матча появилась реакция Элины на победный удар, который вывел ее дальше.
Свитолина в послеигровом комментарии не сдержала слезы, когда говорила об утреннем российском масштабном ракетном ударе по территории Украины.
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