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WTA
08 июля 2024, 19:10 | Обновлено 08 июля 2024, 19:16
1461
0

ВИДЕО. Реакция Свитолиной на победный удар в классном матче Уимблдона

Украинка уверенно выиграла в двух сетах

08 июля 2024, 19:10 | Обновлено 08 июля 2024, 19:16
1461
0
ВИДЕО. Реакция Свитолиной на победный удар в классном матче Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла китаянку Ван Синьюй и вышла в четвертьфинал престижного турнира Уимблдон.

После матча появилась реакция Элины на победный удар, который вывел ее дальше.

Свитолина в послеигровом комментарии не сдержала слезы, когда говорила об утреннем российском масштабном ракетном ударе по территории Украины.

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Элина Свитолина Ван Синьюй Уимблдон-2024 видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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