300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия

Более 300 000 человек присоединились к онлайн-петиции с требованием переигровки четвертьфинала чемпионата Европы между сборными Испании и Германии.

Петиция основана на якобы многочисленных неправильных решениях английского арбитра Энтони Тейлора, которые привели к поражению немецкой команды со счетом 1:2 после дополнительного времени. Инициатор, который на платформе выступает под ником Erik V, приводит в пример, среди прочего, и инцидент с игрой рукой в дополнительное время.

После удара Джамала Мусиалы мяч попал в руку испанца Марка Кукурельи в штрафной площади, но Тейлор и его команда решили не назначать пенальти.

Отметим, что глава судейского департамента УЕФА Роберто Розетти дал такую трактовку правил еще до начала турнира.