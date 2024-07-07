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  4. 300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 13:32 |
1555
3

300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия

Больше всего их взбесил момент с игрой рукой в дополнительное время

07 июля 2024, 13:32 |
1555
3
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
Getty Images/Global Images Ukraine

Более 300 000 человек присоединились к онлайн-петиции с требованием переигровки четвертьфинала чемпионата Европы между сборными Испании и Германии.

Петиция основана на якобы многочисленных неправильных решениях английского арбитра Энтони Тейлора, которые привели к поражению немецкой команды со счетом 1:2 после дополнительного времени. Инициатор, который на платформе выступает под ником Erik V, приводит в пример, среди прочего, и инцидент с игрой рукой в дополнительное время.

После удара Джамала Мусиалы мяч попал в руку испанца Марка Кукурельи в штрафной площади, но Тейлор и его команда решили не назначать пенальти.

Отметим, что глава судейского департамента УЕФА Роберто Розетти дал такую трактовку правил еще до начала турнира.

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судейство сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу Евро-2024 Энтони Тейлор Марк Кукурелья Испания - Германия Джамал Мусиала Роберто Розетти
Владимир Клепач Источник: Sky Germany
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Это то же самое, как собирать подписи на петицию, чтоб х..ло не клепал больше ракеты
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+1
pol-55
Цього лисого ще на фінал призначать.
Ответить
+1
Prunus armeniaca
Переиграть осенью
Ответить
0
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