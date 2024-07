В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи

Перед началом Евро-2024 председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти демонстрировал видео, на примере которых объяснял, в каких эпизодах не будут назначаться пенальти.

Среди демонстрируемых примеров был эпизод, похожий на ситуацию в матче 1/4 финала между сборными Испании и Германии (2:1). На 106-й минуте после удара Джамала Мусиалы мяч попал в руку испанца Марка Кукурельи в штрафной площади, но судья Энтони Тейлор и его команда решили не назначать пенальти.

Розетти отметил, что в подобных эпизодах судьи не будут назначать пенальти. В качестве примера он привел ситуацию из матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг», когда мяч попал в руку защитнику немецкого клуба Кастелло Люкеба.

«Это не является 11-метровым. Рука находится близко к телу в естественном положении. Игрок пытается избежать контакта с мячом», – сказал Розетти.

