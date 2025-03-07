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  4. Побеждал на Евро-2012 в Киеве. Экс-форвард сборной Испании завершил карьеру
Испания
07 марта 2025, 11:41 |
143
0

Побеждал на Евро-2012 в Киеве. Экс-форвард сборной Испании завершил карьеру

Альваро Негредо сообщил о своем решении в социальных сетях

07 марта 2025, 11:41 |
143
0
Побеждал на Евро-2012 в Киеве. Экс-форвард сборной Испании завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Негредо

Бывший форвард сборной Испании Альваро Негредо завершил профессиональную карьеру – об этом футболист сообщил в социальных сетях.

Испанец опубликовал видео с раздевалки, где снимает бутсы и вешает их на крючок, после чего лаконично обращается к фанатам: «Спасибо за все, футбол».

В своей карьере Негредо выступал в том числе за «Манчестер Сити», «Севилью», «Валенсию», «Бешикташ». Последним клубом игрока стал испанский «Вальядолид», где он провел один сезон.

На клубном уровне форвард сыграл 695 матчей, в которых забил 259 голов и отдал 85 результативных передач. Становился чемпионом Англии с «Манчестер Сити», побеждал в Кубке Испании с «Севильей».

На его счету – 20 поединков в составе сборной Испании, десять забитых мячей и три ассиста. В 2012 году победил на Чемпионате Европы, финал которого состоялся в Киеве.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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