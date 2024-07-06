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  4. ВИДЕО. Нагельсманн оценил неназначенный пенальти в игре с Испанией
Германия
06 июля 2024, 10:40 |
2872
0

ВИДЕО. Нагельсманн оценил неназначенный пенальти в игре с Испанией

Бундестренер признался в разочаровании

06 июля 2024, 10:40 |
2872
0
ВИДЕО. Нагельсманн оценил неназначенный пенальти в игре с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн дал оценку матчу 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Испании (1:2 доп. время) и среди прочего поделился мнением о неназначенном в дополнительное время 11-метровом в ворота испанцев за игру рукой в их штрафной.

Ранее, напомним, капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Евро-2024 Испания - Германия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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