Германия06 июля 2024, 10:40 |
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ВИДЕО. Нагельсманн оценил неназначенный пенальти в игре с Испанией
Бундестренер признался в разочаровании
06 июля 2024, 10:40 |
2872
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн дал оценку матчу 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Испании (1:2 доп. время) и среди прочего поделился мнением о неназначенном в дополнительное время 11-метровом в ворота испанцев за игру рукой в их штрафной.
Ранее, напомним, капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024.
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