ВИДЕО. Нагельсманн оценил неназначенный пенальти в игре с Испанией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн дал оценку матчу 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Испании (1:2 доп. время) и среди прочего поделился мнением о неназначенном в дополнительное время 11-метровом в ворота испанцев за игру рукой в их штрафной.

Ранее, напомним, капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024.