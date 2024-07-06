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Германия
06 июля 2024, 09:44 | Обновлено 06 июля 2024, 10:00
923
0

Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024

Илкай Гюндоган подвел итоги кампании

06 июля 2024, 09:44 | Обновлено 06 июля 2024, 10:00
923
0
Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Капитан и полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился эмоциями от матча с Испанией (1:2 доп. время) в 1/4 финала домашнего для Бундестим чемпионата Европы, после которого команда завершила свои выступления на турнире.

«Очень грустно. Мы сделали все, что могли, и были очень близки. Вы нас прекрасно поддерживали. Сегодняшняя атмосфера была лучшей, которую я когда-либо видел в сборной.

Для меня было честью возглавить эту команду. Я был оптимистичен, что мы далеко продвинемся на турнире. Несмотря на ранний вылет, сегодня мы показали, что можем противостоять любому сопернику.

Спасибо тем, кто сделал этот турнир особенным, спасибо за постоянную поддержку. Спасибо», – признался Гюндоган.

Сборная Испании, напомним, обыграв команду Германии, сыграет в полуфинале Евро-2024 с Францией, которая в четвертьфинале в серии пенальти одолела Португалию.

Ранее Илкай Гюндоган назвал лучшую сборную Евро-2024.

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Илкай Гюндоган Евро-2024 сборная Германии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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