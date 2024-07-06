Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024

Капитан и полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился эмоциями от матча с Испанией (1:2 доп. время) в 1/4 финала домашнего для Бундестим чемпионата Европы, после которого команда завершила свои выступления на турнире.

«Очень грустно. Мы сделали все, что могли, и были очень близки. Вы нас прекрасно поддерживали. Сегодняшняя атмосфера была лучшей, которую я когда-либо видел в сборной.

Для меня было честью возглавить эту команду. Я был оптимистичен, что мы далеко продвинемся на турнире. Несмотря на ранний вылет, сегодня мы показали, что можем противостоять любому сопернику.

Спасибо тем, кто сделал этот турнир особенным, спасибо за постоянную поддержку. Спасибо», – признался Гюндоган.

Сборная Испании, напомним, обыграв команду Германии, сыграет в полуфинале Евро-2024 с Францией, которая в четвертьфинале в серии пенальти одолела Португалию.

Ранее Илкай Гюндоган назвал лучшую сборную Евро-2024.