Капитан сборной Германии назвал лучшую сборную Евро-2024

Капитан сборной Германии и полузащитник команды Илкай Гюндоган поделился ожиданиями встречи 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Испании, которая состоится в пятницу, 5 июля (начало – в 19:00 по киевскому времени).

«Что думаю о сборной Испании? На данный момент это лучшая команда на турнире. Мне нравится их стиль. Я всегда предпочитаю много владеть мячом. Но посмотрим, как они отреагируют, когда мы тоже какое-то время будем владеть мячом.

Как нам остановить Ямала и Нико Уильямса? Мы можем остановить их только как команда. Мы также должны заставить их выполнять оборонительные задачи. Но да, оба были великолепны на этом турнире. Нам будет крайне важно знать, как их остановить», – признался Гюндоган.

Ранее в УЕФА отметили 3 топовых факта в предстоящем матче Евро Испания – Германия.