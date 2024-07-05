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Германия
05 июля 2024, 01:19 | Обновлено 05 июля 2024, 01:22
152
0

Капитан сборной Германии назвал лучшую сборную Евро-2024

Илкай Гюндоган поделился своими симпатиями

05 июля 2024, 01:19 | Обновлено 05 июля 2024, 01:22
152
0
Капитан сборной Германии назвал лучшую сборную Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Капитан сборной Германии и полузащитник команды Илкай Гюндоган поделился ожиданиями встречи 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Испании, которая состоится в пятницу, 5 июля (начало – в 19:00 по киевскому времени).

«Что думаю о сборной Испании? На данный момент это лучшая команда на турнире. Мне нравится их стиль. Я всегда предпочитаю много владеть мячом. Но посмотрим, как они отреагируют, когда мы тоже какое-то время будем владеть мячом.

Как нам остановить Ямала и Нико Уильямса? Мы можем остановить их только как команда. Мы также должны заставить их выполнять оборонительные задачи. Но да, оба были великолепны на этом турнире. Нам будет крайне важно знать, как их остановить», – признался Гюндоган.

Ранее в УЕФА отметили 3 топовых факта в предстоящем матче Евро Испания – Германия.

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Илкай Гюндоган Евро-2024 сборная Германии по футболу сборная Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: AS
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