В УЕФА отметили 3 топовых факта в предстоящем матче Евро Испания – Германия

На чемпионате Европы 2024 в пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала между сборными Испании и Германии.

Пресс-служба Европейского футбольного союза, анонсируя предстоящий поединок, заявила, что в этот матча тет-а-тет сойдутся лучшие сборные турнира в Германии.

«[Они] нанесли наибольшее количество ударов по воротам, лидируют по точности передач и пропустили всего три гола на двоих. И все это они сделали в развлекательной манере, смешав не по годам развитую юность и мудрые зрелые головы», – сказано в материале УЕФА.

Игра Испания – Германия состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее, как известно, новичок «Динамо» дал прогноз на финал Евро-2024 и назвал победителя.