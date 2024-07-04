Новичок Динамо дал прогноз на финал Евро-2024 и назвал победителя

Полузащитник Александр Пихаленок, который этим летом сменил «Днепр-1» на столичный клуб, поделился экспертным мнение, назвав вероятных участников финального матча чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии.

«Пусть будет Германия – Англия. Германия победит», – заявил 27-летний Пихаленок.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2024 сборная Германии встретится с командой Испании, а Англию ждет матч со Швейцарией. Финальная игра турнира запланирована на 14 июля.

Ранее Александр Пихаленок рассказал, что ему не в кайф беговые нагрузки в «Динамо».