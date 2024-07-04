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Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 11:17 | Обновлено 04 июля 2024, 11:31
784
0

Новичок Динамо дал прогноз на финал Евро-2024 и назвал победителя

Александр Пихаленок – о чемпионате континента в Германии

04 июля 2024, 11:17 | Обновлено 04 июля 2024, 11:31
784
0
Новичок Динамо дал прогноз на финал Евро-2024 и назвал победителя
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Полузащитник Александр Пихаленок, который этим летом сменил «Днепр-1» на столичный клуб, поделился экспертным мнение, назвав вероятных участников финального матча чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии.

«Пусть будет Германия – Англия. Германия победит», – заявил 27-летний Пихаленок.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2024 сборная Германии встретится с командой Испании, а Англию ждет матч со Швейцарией. Финальная игра турнира запланирована на 14 июля.

Ранее Александр Пихаленок рассказал, что ему не в кайф беговые нагрузки в «Динамо».

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Александр Пихаленок Динамо Киев Евро-2024 сборная Германии по футболу сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: YouTube
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