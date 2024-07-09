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  4. Борель ТОМАНДЗОТО: «Все решает не рост, а уверенность»
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 01:17 |
24
0

Борель ТОМАНДЗОТО: «Все решает не рост, а уверенность»

Игрок «Полесья» прокомментировал победу на сборах

09 июля 2024, 01:17 |
24
0
Борель ТОМАНДЗОТО: «Все решает не рост, а уверенность»
ФК Полесье. Борель Томандзото

Автор единственного и победного гола «Полесья» в спарринге с ЛНЗ (1:0) Борель Томандзото прокомментировал этот поединок.

«Я очень доволен, тем более что мой гол оказался победным. К тому же этот мяч стал дебютным и еще победным. Пока это контрольные матчи, но я надеюсь, что такие результаты, как в сегодняшнем поединке дадут команде импульс для хорошего начала сезона.

Сначала сил хватало, но в какой-то момент я почувствовал, что они меня покинули. Во время паузы на водопой я подал тренеру знак и показал, что все отдал на поле.

Я хочу сказать, что в таких эпизодах, как с забитым мячом, все решает не рост, а уверенность. Сегодня мне удалось избрать хорошую позицию. Поэтому тот, кто уверен и выбирает лучшую позицию в итоге и побеждает и забивает голы. Забитый мяч добавляет в уверенности.

Мне очень приятно, что я помог команде победить. Увидим, как сложится ситуация дальше, но к началу официального сезона у нас еще есть 2-3 матча. Увидим, смогу ли я проявить себя в следующих играх», – сказал Томандзото.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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